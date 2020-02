LONGUEUIL, Québec, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO), un chef de file mondial de l’industrie du divertissement immersif, a annoncé aujourd’hui les résultats de son troisième trimestre clos le 31 décembre 2019. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Faits saillants du troisième trimestre clos le 31 décembre 2019

Les revenus ont atteint 5,5 millions de dollars, comparativement à 8,3 millions de dollars pour la même période l’an dernier.

Les revenus récurrents se sont chiffrés à 1,8 million de dollars, comparativement à 2,1 millions de dollars pour la même période l’an dernier.

Les revenus du marché de la simulation et de la formation sont en hausse de 3% comparativement à la même période l’an dernier pour atteindre 2,1 millions de dollars.

Le BAIIA trimestriel ajusté* se situe à 0,3 million de dollars, comparativement à 0,5 million de dollars pour la même période l’an dernier.

Le BAIIA ajusté*/revenus représente 5 % comparativement à 6 % pour la même période l’an dernier.

Les pertes nettes totales s’établissent à 1,6 million de dollars, comparativement à une perte de 0,2 million de dollars pour la même période l’an dernier.

« D-BOX est actuellement aux prises avec une année financière difficile autant sur le marché du cinéma que du divertissement. Au cours du trimestre et de la période couvrant les neuf premiers mois de l’année, les ventes ont diminué en raison d’un ralentissement des activités de certains partenaires devant relever des défis liés à des incertitudes économiques internationales. Cependant, nous faisons preuve d’un optimisme prudent que cette tendance n’est que temporaire et que les ventes progresseront à nouveau au cours des prochains trimestres. Récemment, à l’occasion d’une rencontre de l’International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), plusieurs partenaires ont lancé de nouveaux produits prometteurs qui ont retenu beaucoup l’attention. De plus, le secteur de la simulation et de la formation montre une vigueur soutenue animée par un intéressant retour sur investissement et par la bonification du contexte de la formation grâce à la précision de nos systèmes de mouvement », affirme M. Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Par ailleurs, l’objectif de la direction est d’aller de l’avant dans l’élaboration de partenariats stratégiques et de réorienter ses affaires pour atteindre une croissance rentable. De plus, au cours du trimestre, D-BOX a posé des gestes afin de réduire significativement ses charges d’entreprise. »

« Au cours des dernières années, D-BOX a largement investi dans la mise à jour et l’amélioration de sa technologie de mouvement. À titre d’exemple, nous avons développé un nouveau procédé de synchronisation pour le rendre compatible à la tendance de diffusion en continu qui prévaut dans le monde du divertissement. Également, D-BOX a commencé à se servir de l’intelligence artificielle dans ses activités pour répondre à de nouvelles occasions d’affaires », ajoute M. Mc Master. « Dans le cadre de discussions touchant des partenariats stratégiques, nous sommes sur la bonne voie pour commercialiser la technologie de mouvement pour le marché de la consommation par l’intermédiaire de partenaires qui présentent indubitablement les meilleures occasions d’affaires. Au cours des années à venir, notre but est de renforcer notre bibliothèque de contenu auprès des créateurs de jeux vidéo de renom, tout en tirant parti de la relation entre les passionnés de jeux et les fabricants de périphériques de jeux. Enfin, l’exécution de partenariats stratégiques dans l’écosystème des jeux vidéo sera ciblée dans les secteurs suivants : simulation de course, réalité virtuelle, e-sports, arcades et jeux à domicile. »

Faits saillants de la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019

Les revenus ont atteint 19,3 millions de dollars, comparativement à 25,9 millions de dollars pour la même période l’an dernier.

Les revenus récurrents se sont chiffrés à 6,1 millions de dollars, comparativement à 6,8 millions de dollars pour la même période l’an dernier.

Les revenus du marché de la simulation et formation sont en hausse de 10%, comparativement à la même période l’an dernier pour atteindre 6,1 millions de dollars.

Le BAIIA trimestriel ajusté* de 0,6 million de dollars, comparativement à 1,8 million de dollars pour la même période l’an dernier.

Le BAIIA ajusté*/ revenus en baisse représente 3 %, comparativement à 7 % pour la même période l’an dernier.

Les pertes nettes s’établissent à 3,2 millions de dollars, comparativement à une perte 1,2 million de dollars pour la même période l’an dernier.

Troisième trimestre et période de neuf mois clos le 31 décembre

(en milliers de dollars sauf pour les données par action) Troisième trimestre Période de 9 mois 2019 2018 2019 2018 Revenus 5 473 8 258 19 335 25 855 Perte nette (1 615 ) (177 ) (3 154 ) (1 154 ) BAIIA ajusté* 279 515 608 1 795 Perte nette de base et

diluée

(0,008

)

(0,001

)

(0,017

)

(0,007

) Données du bilan consolidé Au 31 décembre 2019 Au 31 mars 2019 Trésorerie et équivalents

de trésorerie 5 392

9 635 * Se référer à la section des « Mesures non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion en date du 12 février 2020.

FAITS SAILLANTS



Ryan Aerospace Australia a signé un contrat pour approvisionner 31 simulateurs de vol d’hélicoptères Helimod/Mark III, tous propulsés par le mouvement D-BOX et vendus à l’armée américaine située à Fort Rucker en Alabama, considéré comme étant le plus grand centre de formation pour futurs pilotes d'hélicoptères au monde. Ryan Aerospace Australia se spécialise dans la conception, la fabrication et le soutien de simulateurs de vol d'hélicoptères plus réalistes, robustes et rentables destinés pour des applications civiles, militaires et d'urgence.



MajorMega, le concepteur du « Hyperdeck », a lancé une plateforme en réalité virtuelle avec la technologie de mouvement D-BOX. Celle-ci a été activée plus de 2 500 fois lors de son premier mois d’exploitation dans le populaire centre récréatif Two Bit Circus à Los Angeles.



SiFaT, un fournisseur de services en simulation et en formation basé en Allemagne, a présenté son dernier simulateur de mouvement pour Porsche, le « Ultimate Performance Simulator », propulsé par D-BOX.



Kinopolis, l'un des plus grands groupes cinématographiques d’Allemagne, a inauguré de l’équipement D-BOX dans ses premières salles à Munich, dans son complexe phare et le plus lucratif d’Allemagne. Cette entente porte à 31 le nombre total de salles D-BOX avec Kinopolis.



D-BOX a poursuivi sa croissance avec Cinemark en Amérique du Sud; une première salle complète à Santiago (Chili), deux nouvelles salles à Medellín (Colombie) et deux auditoriums à Sao Paulo (Brésil) dans une salle de cinéma haut de gamme.

Cineplex, le plus grand exploitant de salles de cinéma au Canada, a ajouté en décembre dernier cinq nouvelles salles D-BOX au Québec et en Ontario, totalisant une présence de D-BOX dans 96 salles partout au Canada.



D-BOX a procédé à une réorganisation de sa structure générale lui permettant ainsi de faire des économies dans ses coûts d’opérations.



Le 10 décembre dernier, M. David Montpetit, CPA, CA, a été nommé chef des finances; sa nomination entrait en vigueur le 13 janvier 2020.



À la fin du dernier trimestre, tel que planifié Claude Mc Master a fait l’annonce de sa retraite en tant que Président et CEO qui entrera en vigueur le 31 mars 2020. Le 1er avril 2020, Sébastien Mailhot, chef de l’exploitation, deviendra le nouveau président et chef de la direction de D-BOX. M. Mc Master continuera de soutenir l’entreprise à titre de conseiller stratégique au président afin d’assurer une transition harmonieuse.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE RELATIVE AU TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

L’information financière inhérente au troisième trimestre ayant pris fin le 31 décembre 2019 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés intermédiaires, résumés et non audités de la société et le Rapport de gestion de l’entreprise en date du 12 février 2020. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com .

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ AU BÉNÉFICE NET (OU LA PERTE NETTE)*



Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire qui permet notamment d’évaluer la rentabilité de l’entreprise et son flux de trésorerie en fonction de ses activités d’exploitation. Il inclut le bénéfice net (perte nette) et exclut l’amortissement, les charges financières nettes de revenus, les impôts, la radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles, les paiements fondés sur les actions, la perte (le gain) liée aux taux de change et les dépenses non récurrentes liées aux coûts de restructuration.

Troisième trimestre

clos le 31 décembre Période de 9 mois

clos le 31 décembre 2019 2018 2019 2018 Perte nette (1 615 ) (177 ) (3 154 ) (1 154 ) Amortissement des immobilisations

corporelles 535 402 1 391 1 512 Amortissement des actifs incorporels 202 197 664 602 Amortissement des autres actifs 1 — 3 2 Radiations des immobilisations Corporelles — — 2 — Charges financières 94 123 467 384 Impôts — (31 ) (1 ) 46 Paiements fondés sur les actions 55 16 116 109 Frais de restructuration 1 003 — 1 003 — Perte de change (gain) 4 (15 ) 117 294 BAIIA ajusté 279 515 608 1 795 * Se référer à la rubrique « Mesures non conformes » du Rapport de gestion en date du 12 février 2020

À PROPOS DE D-BOX



D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.d-box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS



Certains énoncés du présent document, y compris ceux exprimant les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de l'entreprise, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et de présomptions qui, bien que la direction les considère comme vraisemblables en ce moment, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

