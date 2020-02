MONTRÉAL, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX:DBO), un chef de file du divertissement immersif a le plaisir d’annoncer la nomination de Luc Martin et Denis Chamberland au sein du conseil d’administration.

Ancien associé directeur responsable des finances et des opérations pour Deloitte Canada jusqu’en 2014 et expert en finance, Luc Martin possède une vaste expérience de plus de 35 ans dans le secteur des services professionnels. Il a occupé plusieurs fonctions exécutives qui lui ont permis de parfaire son expertise en gestion d’entreprise. M. Martin siège à de nombreux conseils d’administration pour des entreprises et des organisations à but non lucratif telles que Behaviour Inc., une compagnie reconnue et dédiée à la création de jeux vidéo, BTB Real Estate Investment Trust ainsi que Voghel, une entreprise privée dans la distribution d’équipement industriel. M. Martin détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et il est membre reconnu de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Denis Chamberland est actuellement conseiller au président et fondateur de Rodeo FX, un studio de renom spécialisé dans les effets spéciaux, il a développé une solide expertise à titre de conseiller afin d’aider les entreprises à créer de la valeur pour les actionnaires. Possédant des aptitudes d’entrepreneur, M. Chamberland a été président, chef de la direction et associé de Ricardo Media jusqu’en 2017. Il a également co-fondé au début de sa carrière le cabinet Chamberland Hodge en 1985, fusionné plus tard avec RSM Richter en 2009, devenant ainsi l’une des plus grandes firmes indépendantes de comptabilité et de conseil au Canada. Avec son expérience de gestion, M. Chamberland siège à de nombreux conseils d’administration. Il est un membre indépendant du conseil de la SAQ, il est aussi président du comité de vérification de Frank and Oak, une ligne de vêtement moderne et éco-responsable, en plus d’être le président du conseil d’administration de Gastronomia Inc. M. Chamberland détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, il est membre reconnu de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en plus d’être diplômé du programme de perfectionnement des administrateurs de l'Institut des Cadres de McGill.

« Nous sommes ravis d’accueillir MM. Martin et Chamberland à notre Conseil d’administration », se réjouit Jean-René Halde, président du conseil d’administration de Technologies D-BOX. « Leurs expertises dans le domaine des finances, du multimédia et du marché des consommateurs vont certainement contribuer au conseil alors que nous travaillons à générer et à créer de la valeur pour nos actionnaires et partenaires. »



« Dans le cadre du processus de renouvellement du conseil, M. Gary Collins a indiqué son intention de se retirer du conseil. Nous voulons profiter de cette occasion pour le remercier chaleureusement pour sa contribution positive au cours des 5 dernières années et lui souhaiter bonne chance dans ses projets », a ajouté M. Halde.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, Canada et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent document, y compris ceux exprimant les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de l'entreprise, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et de présomptions qui, bien que la direction les considère comme vraisemblables en ce moment, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

