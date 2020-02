@Airbus @Bombardier #A220



Bombardier vend sa participation résiduelle dans la Société en commandite Airbus Canada à Airbus SE et au gouvernement du Québec.

Airbus détient désormais 75 pour cent d’Airbus Canada, le gouvernement du Québec voit sa participation portée à 25 pour cent. Le gouvernement ne verse pas de contrepartie en espèces dans le cadre de la transaction.

Les lots industriels de Bombardier concernant les avions A220 et A330 seront transférés à Airbus, via sa filiale Stelia Aéronautique, ce qui maintiendra 360 emplois au Québec.

Bombardier recevra un montant de 591 millions de dollars US, déduction faite des ajustements, dont 531 millions de dollars US reçus à la clôture, et se liberera à l’avenir de son obligation de financement à l’égard d’Airbus Canada.

Plus de 3 300 emplois Airbus sont assurés au Québec.

AMSTERDAM, les Pays-Bas et MONTREAL, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Airbus SE (EPA : AIR), le gouvernement du Québec, par l’entremise de son mandataire Investissement Québec, et Bombardier Inc. (TSX : BBD.B) ont convenu d’une nouvelle gouvernance autour du programme A220, selon laquelle Bombardier a transféré sa participation résiduelle dans la Société en commandite Airbus Canada à Airbus et au gouvernement du Québec. La transaction prend effet immédiatement.

Cet accord porte la participation dans Airbus Canada, responsable du programme A220, à 75 pour cent pour Airbus et 25 pour cent pour le gouvernement du Québec. La participation du gouvernement sera rachetée par Airbus en 2026 - soit trois ans plus tard qu’initialement prévu. Dans le cadre de cette transaction, Airbus, via sa filiale Stelia Aerospace, a également acquis les capacités de production des lots industriels A220 et A330 de Bombardier à Saint-Laurent, au Québec.

Ce nouvel accord souligne l’engagement d’Airbus et celui du gouvernement du Québec en faveur du programme A220 dans cette période de montée en cadence continue et d’accroissement de la demande client. Depuis qu’Airbus a acquis une participation majoritaire dans le programme A220, le 1er juillet 2018, le total des commandes nettes cumulées pour ces appareils a augmenté de 64 pour cent pour atteindre 658 appareils à la fin du mois de janvier 2020.

« Cet accord avec Bombardier et le gouvernement du Québec prouve notre soutien et notre engagement à l’égard du programme A220 et d’Airbus au Canada et renforce notre partenariat de confiance avec le gouvernement du Québec. C’est une bonne nouvelle pour nos clients et nos employés ainsi que pour l’industrie aéronautique et spatiale du Québec et du Canada », a déclaré Guillaume Faury, Chief Executive Officer d’Airbus. « Je tiens à remercier très sincèrement Bombardier pour l’étroite collaboration manifestée dans le cadre de notre partenariat. Nous sommes engagés dans ce formidable programme avion et partageons la même ambition que le gouvernement du Québec d’apporter une visibilité à long terme à l’industrie aéronautique et spatiale du Québec et du Canada », a ajouté Guillaume Faury.

« Je suis fier que notre gouvernement ait pu conclure cette entente. Nous avons réussi à protéger les emplois payants et l’expertise exceptionnelle développée au Québec, malgré les importants défis auxquels nous avons fait face dans ce dossier en arrivant en poste. Nous avons consolidé la position du gouvernement dans le partenariat, tout en respectant notre engagement de ne pas réinvestir dans le programme. En optant pour le renforcement de sa présence ici, Airbus fait le choix de privilégier nos talents et notre créativité. La décision d’un géant industriel comme Airbus de s’investir davantage au Québec contribuera à attirer d’autres donneurs d’ordres de calibre mondial », a soutenu François Legault, premier ministre du Québec.

« Cette entente représente une excellente nouvelle pour le Québec et son secteur aérospatial. Le partenariat du A220 est maintenant bien établi et poursuivra sa croissance au Québec. L’entente permettra à Bombardier d’améliorer sa situation financière et à Airbus d’accroître sa présence et son empreinte au Québec. C’est gagnant pour les partenaires privés et gagnant pour le secteur », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Par cette transaction, Bombardier recevra d’Airbus une contrepartie qui s’élèvera, déduction faite d’ajustements, à 591 millions de dollars américains dont 531 millions de dollars américains reçus à la clôture et 60 millions de dollars américains à verser sur la période 2020-2021. Cet accord prévoit également l’annulation des bons de souscription de Bombardier détenus par Airbus.

« Cette transaction soutient nos efforts pour régler la question de notre structure de capital et finalise notre retrait stratégique du secteur aéronautique commercial », a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, Inc. « Nous sommes extrêmement fiers de nos nombreuses réalisations et de l’impact considérable que Bombardier a exercé sur l’aviation civile commerciale. Nous sommes également fiers de nous retirer de manière responsable, en préservant les emplois et en renforçant le secteur aéronautique au Québec et au Canada. Nous sommes convaincus que le programme A220 connaîtra un long parcours fructueux sous la gestion d’Airbus et du gouvernement du Québec. »

Le marché des monocouloirs est un levier de croissance clé, qui représente 70 pour cent de la demande mondiale future d’avions. Conçus pour couvrir le segment des avions de 100 à 150 sièges, les avions A220 viennent en parfait complément de l’actuelle famille de monocouloirs d’Airbus, qui couvre le segment supérieur du marché des monocouloirs (avions de 150 à 240 sièges).

Dans le cadre de cet accord, Airbus a également acquis la capacité de production des lots industriels des avions A220 et A330 de Bombardier à Saint-Laurent, au Québec. Ces activités de production seront assurées sur le site de Saint-Laurent par Stelia Aéronautique Saint Laurent Inc., une filiale nouvellement créée de Stelia Aerospace, qui est une filiale détenue à 100 pour cent par Airbus.

Stelia Aéronautique Saint Laurent poursuivra la production du poste de pilotage et du fuselage arrière des avions A220, ainsi que les lots industriels de l’avion A330, pendant une période de transition d’environ trois ans sur le site de Saint-Laurent. Les lots industriels de l’A220 seront ensuite transférés sur le site de Stelia Aerospace à Mirabel pour optimiser le flux logistique vers la chaîne d’assemblage final de l’A220 également située à Mirabel. Airbus prévoit d’offrir à tous les employés actuels de Bombardier travaillant sur les lots industriels d’avions A220 et A330 à Saint-Laurent des emplois durant la période de montée en cadence du programme A220, garantissant ainsi le maintien du savoir-faire ainsi que la poursuite et la croissance de l’activité au Québec.

À la fin du mois de janvier 2020, 107 avions A220 étaient exploités par sept clients sur quatre continents. Durant l’année 2019, Airbus a livré 48 A220, et la montée en cadence du programme se poursuit.

Pour plus d’informations concernant A220-Family

À propos d’Airbus

Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Bombardier, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, afin de proposer un large portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport ferroviaire. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont totalisé 16,2 milliards $ US. La Société est reconnue parmi les 100 entreprises les plus écoresponsables du monde inscrites à l’indice mondial en 2019. Vous trouverez des nouvelles et des informations à l’adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

À propos de Stelia Aerospace

Avec un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros et 7 100 employés dans le monde, dont 4 500 en France et 2 600 en Amérique du Nord, en Tunisie, au Maroc et au Portugal, Stelia Aerospace est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des aérostructures, des sièges pilotes et des fauteuils passagers classe Affaires et Première classe.

Stelia Aerospace conçoit et produit les fuselages avant pour l’ensemble de la famille Airbus ainsi que des tronçons de fuselage et des sous-ensembles spécifiques pour Airbus, les voilures équipées de l’avion ATR, le fuselage central équipé de l’avion Global7500 de Bombardier, et des pièces complexes d’aérostructures métalliques et composites pour Boeing, Bombardier, Embraer, Northrop-Grumman.

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises et aux entrepreneurs des services d’accompagnement, notamment technologiques, ainsi que des solutions financières adaptées et des investissements. À travers sa division Investissement Québec International, la Société est responsable d’appuyer les entreprises en matière d’exportation et assure la conduite de la prospection des investissements étrangers.

