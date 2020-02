Le développement du Système Prima se poursuit en France et aux Etats-Unis avec des progrès continus dans la DMLA sèche

Introduction de nouvelles lunettes intelligentes transparentes dotées d’algorithmes plus performants chez les patients implantés

Préparation en cours de l’étude pivot, PRIMAVERA, étape clé vers la commercialisation du Système Prima

Trésorerie majoritairement allouée aux programmes cliniques et à la R&D dans une perspective de création de valeur

Trésorerie au 31 décembre 2019 : 6,8 millions d’euros

Paris, 13 février 2020 – 7h00 CET - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ses résultats financiers au titre de l’exercice 2019. Les procédures d’audit sont en cours. Les comptes de l’année 2019 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Pixium Vision réunit le 12 février 2020.

Pour Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision : « Pixium Vision a réalisé d’importants progrès en 2019, et notamment dans la mise en œuvre de Prima 2, version améliorée du Système Prima, et le recueil de premières données cliniques. Le Système Prima intègre désormais des lunettes de seconde génération qui combinent vision résiduelle naturelle et vision prosthétique, et sont en cours d’évaluation chez tous les patients implantés, en France et aux Etats-Unis. Nos premiers résultats cliniques, très encourageants, seront annoncés d’ici la fin du premier trimestre 2020. ». Lloyd Diamond ajoute : « La maîtrise de nos coûts nous permet d’allouer l’essentiel de nos ressources financières à la recherche clinique et à la R&D dans une perspective de création de valeur. Forts de résultats cliniques très encourageants, notre priorité pour 2020 est de démarrer l’étude pivot PRIMAVERA. Nos équipes sont entièrement mobilisées pour engager cette étape-clé dans la progression du Système Prima vers sa commercialisation. »

Résultats annuels 2019 - Extraits

Synthèse du compte de résultat En milliers d'euros 2019 2018 Variation Produits opérationnels 1 782,5 1 598,3 12% Charges opérationnelles courantes (9 650,4) (9 372,3) -3% Coût de revient des ventes 0 (41,2) NS Recherche et Développement (6 533,6) (6 183,6) -6% Frais marketing & communication (49,6) (101,8) 50% Frais généraux (3 067,3) (3 045,7) -1% Résultat opérationnel courant (7 868,0) (7 774,0) -1% Eléments non courant / paiement en actions (1 002,1) (4 520,5) >100% Résultat opérationnel (8 870,1) (12 294,4) 28% Résultat global (9 623.5) (13 522,6) 29% Résultat net par action (0,44) (0,73)

Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d'euros 2019 2018 Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture 15 629,4 10 531,6 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (8 837,9) 5 097,8 dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (8 288,1) (7 450,3) dont flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement (28,3) 9,0 dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement (521,5) 12 539,1 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 6 791,5 15 629,4

Point sur l’activité de Pixium Vision

En 2019, Pixium Vision a poursuivi le développement du Système Prima dans la prise en charge de la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). En France, la majorité des patients inclus dans l’étude de faisabilité ont obtenu des résultats supérieurs aux anticipations et sont en mesure de lire des lettres et des séquences de lettres après quelques mois de rééducation. En parallèle, Pixium Vision a finalisé le développement des lunettes intelligentes Prima 2. Equipées d’une caméra haute résolution et d’un algorithme embarqué plus performant, ces lunettes transparentes combinent la vision naturelle périphérique résiduelle et la vision prosthétique centrale. Elles offrent aux patients équipés un plus grand confort au quotidien dans l’utilisation du Système Prima. Tous les patients bénéficient aujourd’hui de cet équipement avec des premiers résultats cliniques très encourageants. Les premiers résultats cliniques seront publiés d’ici la fin du premier trimestre 2020. Sur la base de ces résultats, Pixium Vision préparera la mise en place de l’étude clinique pivot, PRIMAVERA, étape requise pour le marquage CE, l’autorisation de la FDA américaine et la commercialisation. Le démarrage de cette étude est attendu avant la fin de l’année 2020.

Aux Etats-Unis, Pixium Vision a récemment annoncé l’implantation d’un premier patient. Les deux centres investigateurs, à Pittsburgh et à Miami, poursuivent activement les recrutements. A l’instar des patients français, les premiers résultats montrent que l’implant et l’acte chirurgical sont bien tolérés sans effets secondaires notables et sans impact sur la vision périphérique naturelle résiduelle. Les patients de cette étude bénéficieront directement des lunettes de deuxième génération du Système Prima.

La Société étudie la possibilité de conduire en parallèle le développement américain et européen et d’accélérer ainsi le processus réglementaire aux Etats-Unis.

En 2019, Pixium Vision a poursuivi ses efforts de maîtrise de sa consommation de trésorerie opérationnelle, stable par rapport à 2018 malgré le déploiement des efforts de recherche et de développement pour finaliser et produire les nouvelles lunettes du Système Prima. La Société a également sécurisé en partie son financement par la mise en place d’un contrat obligataire donnant la possibilité, sous certaines conditions, de lever jusqu’à 10 millions d’euros.

Perspectives opérationnelles 2020

En 2020, fort des résultats cliniques, Pixium Vision préparera l’étude pivot PRIMAVERA dont la mise en place est attendue d’ici la fin de l’année 2020. Cette étape constituera une étape majeure dans le développement clinique du Système Prima dans la DMLA Sèche. Aux Etats-Unis, les recrutements dans le cadre de l’étude de faisabilité se poursuivent activement et devraient permettre de finaliser les implantations dans le courant du premier semestre.

Analyse des Résultats de l’année 2019

Au cours de l’exercice 2019, la Société n’a pas réalisé de Chiffre d’Affaires.

Les produits opérationnels sont principalement composés du Crédit d’impôt recherche (CIR), s’élevant à 1,72 million d’euros (1,32 millions d’euros en 2018). Le CIR correspond aux efforts continus de la Société en R&D, notamment dans les dépenses cliniques et réglementaires du Système Prima. La hausse du crédit d’impôt recherche en 2019 reflète les efforts continus de la Société pour la conduite de son programme de R&D. Au total, les produits opérationnels s’élèvent à 1,78 million d’euros en 2019 comparés à 1,60 millions d’euros en 2018.

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) courantes se sont élevées à 6,53 millions d’euros comparées à 6,18 millions d’euros un an plus tôt. En 2019, Pixium Vision a accentué ses investissements dans le développement du Système Prima, tant dans la conception des nouvelles lunettes transparentes intelligentes que de la production des premiers dispositifs nécessaires aux études cliniques. Les dépenses de R&D couvrent également la conduite des études cliniques en cours. Les dépenses de R&D représentent deux-tiers des dépenses courantes totales.

Les frais généraux (G&A) courants s’élèvent à 3,07 millions d’euros en 2019 à comparer à 3,05 millions d’euros en 2018. Les frais généraux sont stables et soulignent les efforts constants de maîtrise des charges et la concentration des efforts de l’entreprise sur la R&D et la création de valeur.

Les frais marketing et de communication ressortent à 49 559 euros en 2019 et reflètent l’absence d’activité commerciale de la Société.

Afin de donner une meilleure lisibilité de la réalité des opérations de Pixium Vision, la Société a choisi de publier son Résultat Opérationnel courant. Ce solde est ajusté des éléments non récurrents ou d’éléments sans impact sur la trésorerie de la Société. Le Résultat Opérationnel Courant est une perte de 7,87 millions d’euros (comparé à une perte de 7,77 millions d’euros en 2018).

Les Eléments non courant ressortent à 1,00 million d’euros en 2019 (contre 4,52 millions d’euros en 2018). Ces éléments sont constitués des indemnités de départ du précédent Directeur Général et de charges calculées liées aux paiements en action. Rappelons qu’en 2018, la Société a enregistré des pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles attachées au projet IRIS®, partiellement compensées par des produits liés aux paiements en actions.

Le Résultat Opérationnel affiche une perte de 8,87 millions d’euros significativement réduite par rapport à 2018 (12,29 millions d’euros). Le Résultat Global affiche une perte de 9,62 millions d’euros (comparé à une perte de 13,52 millions d’euros en 2018). En 2019, la Société a enregistré une charge financière de 1,00 million d’euros (contre 0,98 million d’euros en 2018) correspondant principalement au paiement des intérêts de l’emprunt obligataire signé avec la société Kreos Capital en septembre 2016. La Société n’a pas enregistré de charge d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018. La perte représente 0,44 euro et 0,73 euro par action émise respectivement pour les exercices 2019 et 2018.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles a augmenté de 11% en 2019 atteignant 8,29 millions d’euros à comparer à 7,45 millions d’euros en 2018. La hausse de la consommation de trésorerie reflète l’accentuation des efforts de recherche et développement alloués au Système Prima. Les charges liées au départ du Directeur Général expliquent également la hausse de la consommation de trésorerie. Hors éléments exceptionnels, la consommation de trésorerie liée aux charges administratives est stable.

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à (0,52) million d’euros en 2019. Ils reflètent le remboursement de l’emprunt obligataire signé avec Kreos Venture partiellement compensé par les tirages sur la ligne de financement en fonds propres et de l’encaissement d’une première tranche du financement obligataire (« ORNAN 2019 ») mis en place en novembre 2019 avec ESGO. Au total, Pixium Vision clôture l’exercice 2019 avec une position nette de trésorerie de 6,79 millions d’euros contre 15,63 millions d’euros un an auparavant.



Contacts

Pixium Vision

Didier Laurens

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations Mediaş



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume Van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

+33 6 69 99 37 83





À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr



Suivez-nous sur @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision



www.linkedin.com/company/pixium-vision

Avertissement :

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.19-0364 le 18 avril 2019, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF ( www.amf-france.org ) et de Pixium Vision ( www.pixium-vision.com ).

Annexes

Facteurs de risques

Les facteurs de risques affectant la Société ont été présentés au chapitre 4 du document de référence enregistré le 18 avril 2019 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.19-0364. L’appréciation du management sur la nature et le niveau des risques n’a pas changé au cours de l’année.

Le document de référence est disponible sur le site internet de la société :

https://www.pixium-vision.com/financial-reports-documents/



Durant l'année 2019 les faits marquants incluent :

Le 8 janvier 2019 , Pixium Vision a annoncé le succès de son implant dans l'atteinte des critères d'évaluation cliniques intermédiaires dans la DMLA sèche.



, Pixium Vision a annoncé le succès de son implant dans l'atteinte des critères d'évaluation cliniques intermédiaires dans la DMLA sèche. Le 8 février 2019 , Pixium Vision a annoncé ses résultats annuels 2018 et fait le point sur ses activités.



, Pixium Vision a annoncé ses résultats annuels 2018 et fait le point sur ses activités. Le 7 mars 2019 , Pixium Vision présente les conclusions de son KOL meeting.



, Pixium Vision présente les conclusions de son KOL meeting. Le 19 avril 2019 , Pixium Vision a annoncé sa situation de trésorerie au 31 mars 2019.



, Pixium Vision a annoncé sa situation de trésorerie au 31 mars 2019. Le 25 avril 2019 , Pixium Vision a annoncé un changement de sa direction générale.



, Pixium Vision a annoncé un changement de sa direction générale. Le 2 mai 2019 , Lloyd Diamond nommé Directeur Général de Pixium Vision.



, Lloyd Diamond nommé Directeur Général de Pixium Vision. Le 29 mai 2019 , Pixium Vision a fait le point sur son activité lors de son assemblée générale mixte 2019.



, Pixium Vision a fait le point sur son activité lors de son assemblée générale mixte 2019. Le 25 Juillet 2019 , Pixium Vision annonce ses résultats financiers semestriels 2019 et fait le point sur ses activités.



, Pixium Vision annonce ses résultats financiers semestriels 2019 et fait le point sur ses activités. Le 3 Octobre 2019 , Sofinnova Partners revient au Conseil d'administration.



, Sofinnova Partners revient au Conseil d'administration. Le 4 Octobre 2019 , Pixium Vision apporte des précisions sur son Actionnariat.



, Pixium Vision apporte des précisions sur son Actionnariat. Le 24 Octobre 2019 , Pixium Vision a annoncé sa situation de trésorerie au 30 septembre 2019.



, Pixium Vision a annoncé sa situation de trésorerie au 30 septembre 2019. Le 29 Octobre 2019 , Proposition de transfert de la cotation des actions Pixium Vision sur le marché Euronext Growth Paris.



, Proposition de transfert de la cotation des actions Pixium Vision sur le marché Euronext Growth Paris. Le 6 Novembre 2019 , Pixium Vision a annoncé la mise en place d'un financement d'un montant maximum de 10m€, et le tirage d'une première tranche de 1,25m€, pour poursuivre le développement de son système Prima.



, Pixium Vision a annoncé la mise en place d'un financement d'un montant maximum de 10m€, et le tirage d'une première tranche de 1,25m€, pour poursuivre le développement de son système Prima. Le 8 Novembre 2019 , Pixium Vision a présenté les données après 12 mois de son système PRIMA au 11e Eye and Chip World Research Congress on Artificial Vision.



, Pixium Vision a présenté les données après 12 mois de son système PRIMA au 11e Eye and Chip World Research Congress on Artificial Vision. Le 2 décembre 2019 , Pixium Vision et ses partenaires ont publié dans Nature Biomedical Engineering un article sur l'implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA.



, Pixium Vision et ses partenaires ont publié dans Nature Biomedical Engineering un article sur l'implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA. Le 23 décembre 2019, Pixium Vision a informé d'un franchissement de seuil de détention sans cession d'actions.

Après le 31 décembre 2019, les faits marquants incluent :

·Le 13 janvier 2020, Pixium Vision a annoncé l'implantation réussie de son système Prima chez un patient aux Etats-Unis.

COMPARAISON DES COMPTES DE RESULTATS 2019 et 2018

(Montants en euros) Note Au 31 décembre 2019 2018

Ajusté



2018

Publié Produits opérationnels 20 Chiffre d’affaires net – – – Crédit d’Impôt Recherche 1 718 149 1 322 986 1 322 986 Subventions 6 037 236 338 236 338 Autres produits 58 277 38 980 38 980 Total des produits 1 782 463 1 598 304 1 598 304 Charges opérationnelles 21 Coût de revient des ventes – (41 172) (41 172) Recherche et Développement (6 562 662) (5 678 011) (5 678 011) Frais commerciaux (49 559) (101 829) (101 829) Frais généraux (3 970 880) (2 212 538) (2 212 538) Total des charges (10 583 101) (8 033 551) (8 033 551) Dotations exceptionnelles aux amortissements – (376 522) (376 522) Pertes de valeur (69 463) (5 482 656) (5 482 656) Total des autres charges non récurrentes (69 463) (5 482 656) (5 482 656) Résultat opérationnel 23 (8 870 091) (12 294 425) (12 294 425) Produits financiers 6 670 15 008 15 008 Charges financières* (1 012 492) (996 559) (1 291 696) Résultat financier 24 (1 005 822) (981 551) (1 276 688) Résultat courant avant impôt (9 875 913) (13 275 976) (13 571 113) Impôt sur les sociétés – – – Résultat net (9 875 913) (13 275 976) (13 571 113) Autres éléments du résultat global non recyclable Écarts actuariels sur les régimes de retraite 14 (6 116) 48 528 48 528 Variation Juste valeur* 258 494 (295 137) – Résultat global (9 623 535) (13 522 585) (13 522 585) Nombre moyen pondéré d’actions 22 338 681 18 523 505 18 523 505 Résultat net par action 27 (0,44) (0,73) (0,73) Résultat dilué par action 27 (0,44) (0,73) (0,73)

* Les variations de Juste valeur qui étaient reconnues en charges financières sont désormais comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.

Produits opérationnels

Au cours de l’exercice 2019, la Société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires.

Les produits opérationnels sont principalement composés du Crédit d’impôt recherche (CIR), s’élevant à 1,72 million d’euros (1,32 millions d’euros en 2018). Le CIR correspond aux efforts continus de la Société en R&D, notamment dans les dépenses cliniques et réglementaires du Système Prima. La hausse du crédit d’impôt recherche en 2019 reflète les efforts continus de la Société pour la conduite de son programme de R&D. Au total, les produits opérationnels s’élèvent à 1,78 million d’euros en 2019 comparés à 1,60 millions d’euros en 2018.

Le CIR est octroyé aux entreprises par l’administration fiscale afin de les inciter à réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient des dépenses remplissant les critères requis (dépenses de recherche localisées en France ou, depuis le 1er janvier 2005, au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative) bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche concernent uniquement les dépenses de recherche.

Aucune dépense de R&D n’étant activée par la Société au titre des exercices 2019 et 2018, le crédit d’impôt recherche afférent aux dits programmes de recherche est pour sa part intégralement comptabilisé en produit opérationnel pour l'exercice auquel se rattachent les dépenses de recherche éligibles.

Charges opérationnelles

Le montant des charges opérationnelles s’élève respectivement à 9,65 millions d’euros et 9,37 millions d’euros au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018. En 2019, les charges opérationnelles correspondent pour l’essentiel, aux dépenses de recherche et développement engagées par la Société, qui sont comptabilisées en charge, ainsi qu'aux frais généraux.

Dépenses de recherche et développement

Les frais de recherche et développement comprennent notamment :

les frais de personnel incluant les coûts directs et indirects des équipes en charge des travaux de recherche et développement ;

les dépenses de sous-traitance, collaboration et consultants. Ils comprennent les frais d’études précliniques et cliniques, les frais de dépôt et maintien de brevets, les honoraires des experts scientifiques et cliniques et les dépenses liées aux affaires réglementaires et à l’assurance qualité ;

les achats de fournitures de recherche qui incluent les achats de consommables, les frais de conception et production ;

les dotations aux amortissements des brevets et des équipements utilisés pour les travaux de recherche et développement.

Les frais de recherche et développement se ventilent comme suit :

Dépenses de R&D (Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Frais de personnel 2 716 411 2 217 019 Sous-traitance, collaboration et consultants 1 752 147 1 531 793 Fournitures de recherche 1 072 336 608 530 Location (1) 11 679 606 192 Amortissement du droit d'utilisation (2) 236 180 – Congrès, frais de déplacement 129 020 109 374 Frais de licences 82 435 160 391 Dotations aux provisions et amortissements 243 017 381 334 Divers - Prestation de service (3) 298 824 – Autres 20 613 63 377 Total net 6 562 662 5 678 011

(1) En 2019 les dépenses de location correspondent aux contrats de location non capitalisés

(2) Voir note 3.14 Contrats de location

(3) Contrats de service associés aux contrats de location

En 2019, les frais de personnels incluent une charge liée aux paiements en action de 29 075 euros contre une reprise de provision sur les charges calculées de 0,5 million d'euros en 2018.

Frais généraux

Les frais généraux sont principalement composés des frais de personnel administratif, des charges externes comme les honoraires d’avocats, d’audit ou de consultants ainsi que des frais de communication, de représentation et de déplacement, et de location immobilière.

La répartition des frais commerciaux et généraux comptabilisés est la suivante :

Frais généraux (Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Frais de personnel 2 373 808 337 865 Honoraires 564 505 579 057 Location (1) 15 709 120 044 Amortissement du droit d'utilisation (2) 67 639 – Assurances 47 913 49 088 Communication, frais de représentation et déplacement 434 468 390 583 Frais postaux et de télécommunication 57 734 50 632 Fournitures administratives et locations mobilières 21 597 22 634 Dotations aux provisions et amortissements 243 412 561 811 Divers - Prestation de service (3) 60 015 – Autres 84 079 100 824 Total net 3 970 880 2 212 538

(1) En 2019 les dépenses de location correspondent aux contrats de location non capitalisés

(2) Voir note 3.14 Contrats de location

(3) Contrats de service associés aux contrats de location

En 2019, les frais de personnels incluent une charge liée aux paiements en action de 341 768 euros contre une reprise de provision sur les charges calculées de 0,6 million d'euros en 2018. En outre, en 2018, la Société a reçu 248k€ en remboursement d'un trop payé de charges sociales au titre du plan d'AGA 2014. Enfin, la Société a enregistré une charge exceptionnelle de 562 k€ relatives aux indemnités de départ de son Directeur Général en mai.

Les dotations aux provisions et amortissements ont baissé en 2019 en raison de la perte de valeur constatée au 31 décembre 2018 sur les brevets relatifs au projet IRIS®.

Frais marketing et communication

Les frais marketing sont principalement composés des frais de personnel, des frais de communication, de représentation et de déplacement. La répartition des frais « marketing et communication » comptabilisés est la suivante :

Frais marketing & commerciaux (Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Frais de personnel – 30 890 Honoraires 42 809 22 785 Communication, frais de représentation et déplacement 2 541 43 439 Autres 4 209 4 715 Total net 49 559 101 829

Coût de revient des ventes

Par nature, la répartition des coûts de revient des ventes est la suivante :

Coût de revient des ventes (Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Achats matières, fournitures et autres approvisionnements – 4 430 Variation de stocks – 32 081 Total net – 36 511

À la suite de l'arrêt du programme IRIS® II décidé en 2018, la société n'engage plus de coûts de production.

Résultat Opérationnel courant

La perte opérationnelle courante est stable, s’établissant à 7,88 millions d’euros en 2019 contre une perte de 7,77 millions d’euros en 2018.

Résultat Opérationnel

La perte opérationnelle s’établit à 8,87 millions d’euros en 2019 contre une perte de 12,94 millions d’euros en 2018. Le résultat opérationnel 2018 avait été impacté négativement par une charge non récurrente de 5,86 millions d’euros correspondant à des pertes de valeur et amortissement accéléré en lien avec le programme IRIS®.

Résultat financier

Le résultat financier est une charge de 1,01 million d’euros pour l’exercice 2019. Elle résulte principalement du paiement des intérêts de l’emprunt obligataire mis en place avec Kreos Capital en septembre 2016. Les autres charges financières sont constituées de pertes de change sur les achats en dollars et en livres sterling.

Les produits financiers sont principalement constitués par la rémunération de comptes à terme et produits de placement.

Impôt sur les sociétés

Compte tenu des déficits constatés, la Société n’a pas enregistré de charge d’impôt sur les sociétés.

Résultat net de l’exercice et résultat net par action

La Société affiche respectivement une perte nette de 9,88 millions d’euros et 13,28 millions d’euros au titre des exercices 2019 et 2018.

La perte par action émise s’est élevée respectivement à (0,44) euro et (0,72) euro par action pour les exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2018.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(Montants en euros) Au 31 décembre 2019 2018 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat de l’exercice (9 875 913) (13 571 113) Réconciliation du résultat net et de la trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles Amortissements, dépréciations et pertes de valeur 517 741 6 159 600 Moins-value de cession – 638 297 Provisions 218 213 (143 616) Subventions publiques (276 500) (198 838) Résultat financier 392 171 538 682 Contrats de location 352 618 – Charges calculées liées aux paiements en actions 370 843 (1 090 889) Engagement de retraite 27 216 33 492 Capacité d’autofinancement avant résultat financier et impôt (8 273 611) (7 634 385) Stocks – 59 813 Créances clients et comptes rattachés (5 472) – Autres créances 110 329 708 719 Fournisseurs (140 941) (238 463) Autres passifs courants 21 562 (346 023) Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles (8 288 132) (7 450 339) Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles (34 059) (31 112) Acquisitions d'immobilisations incorporelles – – Acquisitions (diminution) d'immobilisations financières 5 801 40 157 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (28 258) 9 045 Augmentation (diminution) des Avances Remboursables – 879 000 Augmentation (diminution) des Emprunts et Dettes financières (2 224 816) (2 408 287) Paiement de dettes de loyers (331 030) – Actions d'autocontrôle 3 134 34 677 Augmentation de capital 2 031 179 14 033 727 Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (521 533) 12 539 117 Trésorerie, équivalents de trésorerie à l’ouverture 15 629 424 10 531 602 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 6 791 500 15 629 424 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (8 837 924) 5 097 822

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles a augmenté de 11% en 2019 atteignant 8,29 millions d’euros à comparer à 7,45 millions d’euros en 2018. La hausse de la consommation de trésorerie reflète l’accentuation des efforts de recherche et développement alloués au Système Prima. Les charges liées au départ du Directeur Général expliquent également la hausse de la consommation de trésorerie. Hors éléments exceptionnels, la consommation de trésorerie liée aux charges administratives est sous contrôle.

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement est non significative.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à (0,52) million d’euros en 2019. Ils reflètent le remboursement de l’emprunt obligataire signé avec Kreos Venture partiellement compensé par les tirages sur la ligne de financement en fonds propres et de l’encaissement d’une première tranche du financement obligataire (« ORNAN 2019 ») mis en place en novembre 2019 avec ESGO. Au total, Pixium Vision clôture l’exercice 2019 avec une position nette de trésorerie de 6,79 millions d’euros contre 15,63 millions d’euros un an auparavant.

BILAN

(Montants en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 4 2 361 384 2 623 337 Immobilisations corporelles 5 484 378 706 107 Droit d'utilisation 6 1 324 356 – Actifs financiers non courants 7 336 625 336 356 Total des actifs non courants 4 506 744 3 665 799 Actifs courants Stocks et en-cours 8 – – Créances clients et comptes rattachés 5 472 – Autres actifs courants 9 2 310 076 2 126 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 6 791 500 15 629 424 Total des actifs courants 9 107 048 17 755 544 TOTAL DE L’ACTIF 13 613 792 21 421 343 PASSIF Capitaux propres 11 Capital social 1 462 093 1 296 382 Primes liées au capital 85 163 586 83 717 369 Réserves (73 049 369) (60 088 048) Résultat (9 875 913) (13 571 113) Total des capitaux propres 3 700 398 11 354 591 Passifs non courants Avances remboursables 12 2 629 865 2 358 623 Autres emprunts obligataires 13 3 157 352 5 510 954 Dette de location LT 16 1 057 309 – Provisions non courantes 14 188 660 153 399 Total des passifs non courants 7 033 185 8 022 976 Passifs courants Provisions courantes 15 260 000 43 715 Fournisseurs et comptes rattachés 17 843 010 983 951 Dette de location CT 16 288 635 – Autres passifs courants 18 1 488 563 1 016 110 Total des passifs courants 2 880 209 2 043 776 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 13 613 792 21 421 343

Eléments de l’actif

Au 31 décembre 2019, le total de bilan de la Société s’élevait à 13,61 millions d’euros contre 21,42 millions d’euros un an plus tôt.

Actif non courant

Les actifs non courants nets s’élevaient respectivement à 4,51 millions d’euros et 3,67 millions d’euros aux 31 décembre 2019 et 2018.

Ils regroupent les actifs incorporels, corporels et financiers non courants ainsi que le droit d’utilisation comptabilisé en 2019 en application d’IFRS16.

les actifs incorporels, respectivement d’un montant de 2,36 millions d’euros et 2,62 millions d’euros au 31 décembre 2019 et 2018, sont constitués principalement des brevets rachetés à la société Intelligent Medical Implants. La diminution entre les deux exercices résulte de l’amortissement des brevets acquis et de la constatation de perte de valeur sur certains d’entre eux.

les actifs corporels, respectivement d’un montant de 0,48 million d’euros et 0,71 million d’euros au 31 décembre 2019 et 2018, correspondent essentiellement à des acquisitions de matériel industriel et de laboratoire. La baisse correspond à aux amortissements des équipements de recherche et développement.

le droit d’utilisation, de 1,32 millions d’euros au 31 décembre 2019 correspond au cout de l’actif loué, principalement les locaux, pendant la durée du contrat.

les actifs financiers non courants, n’ont pas évolué depuis 2018 et s’établissent à 0,34 million d’euros à fin 2019. Ils représentent le montant des dépôts de garantie versés au bailleur et au paiement anticipé des deux dernières mensualités des deux tranches de l’emprunt obligataire au profit de Kreos capital.

Actif courant

Les actifs courants nets s’élevaient respectivement à 9,11 millions d’euros et 17,76 millions d’euros aux 31 décembre 2019 et 2018. Les actifs courants nets sont principalement composés :

·des autres actifs courants :

(Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Fournisseurs, avances et acomptes 72 181 76 537 État, Crédit d’Impôt Recherche, CICE 1 692 137 1 323 412 État, TVA 78 582 106 300 Produits à recevoir 260 000 – Contrat liquidité 52 231 95 847 Charges constatées d’avance 148 733 470 709 Autres 6 212 53 242 Total net 2 310 076 2 126 120

Au 31 décembre 2019, les autres actifs courants sont principalement constitués du Crédit d’Impôt Recherche à recevoir au titre de 2019 pour 1 718 149 euros.

Le produit à recevoir de 260 000 euros enregistré en 2019 correspond à la partie subvention du projet "Sight Again" liée à la finalisation de l'EC03. (Cf. note 12)

En 2018, les charges constatées d’avance comprenaient pour l’essentiel les dépenses liées aux loyers.

·des disponibilités et valeurs mobilières de placement, répartis comme suit :

(Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Disponibilités 6 791 500 7 626 391 Dépôts à terme – 8 003 033 Valeurs mobilières de placement – – Total net 6 791 500 15 629 424

Eléments du passif

Capitaux propres

Au 31 décembre 2019 et 2018, le montant des capitaux propres s’élevaient respectivement à 3,70 millions d’euros et 11,35 millions d’euros. Les capitaux propres se décomposent comme suit :

86,63 millions d’euros de capital et de prime d’émission au 31 décembre 2019 (85,01 millions d’euros au 31 décembre 2018),

les réserves comprennent principalement les pertes des exercices précédents, soit 73,05 millions d’euros,

de la perte de 9,88 millions d’euros constatée au cours de l’exercice 2019

Passifs non courants

Les passifs non courants sont constitués des emprunts, des avances remboursables, des dettes de locations long terme et des engagements de retraite selon la norme IAS19. Les passifs non courants 2019 ont baissé à la suite du remboursement des tranches de financement obligataire. Ils s’élèvent à 7,03 millions d’euros et 8,02 millions d’euros respectivement au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018. Les provisions non-courantes correspondent à des engagements sur les retraites.

Passifs courants

Ce poste du bilan regroupe principalement les dettes d’exploitation décomposées comme suit :

Provisions courantes : 0,26 million d’euros au 31 décembre 2019. Cette provision correspond à la partie subvention de l’EC03 du projet « Sight Again », cette provision reflète le risque lié à la non-réception de la subvention.

Dettes de locations court terme : 0,29 million d’euros au 31 décembre 2019.

Dettes fournisseurs : 0,84 million d’euros au 31 décembre 2019 (0,98 million d’euros au 31 décembre 2018)

Dettes sociales : 0,98 million d’euros au 31 décembre 2019 (0,98 million d’euros au 31 décembre 2018)

Dettes fiscales : 33 749 euros au 31 décembre 2019 (9 611 euros au 31 décembre 2018)

Emprunts et dettes financières à court terme : 0,47 million d’euros au 31 décembre 2019 (6 967 euros au 31 décembre 2018). Au 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé en dette financière la valeur équivalente à 43 bons ORNAN non souscrites, résultant de la première tranche tirée de 1,25 million d’euros relative au contrat de financement avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).

Pièce jointe