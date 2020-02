Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée

Bruxelles, 13 février 2020 (07.00 heures CET)

Résultat du quatrième trimestre: 702 millions d'euros



Aperçu Groupe KBC (consolidé, IFRS) 4TR2019 3TR2019 4TR2018 Exercice complet 2019 Exercice complet 2018 Résultat net (en millions EUR) 702 612 621 2 489 2 570 Bénéfice de base par action (en EUR) 1.66 1.44 1.44 5.85 5.98 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 412 368 361 1 344 1 450 République tchèque 205 159 170 789 654 Marchés internationaux 119 85 93 379 533 Centre de groupe -33 0 -3 -23 -67 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 45.3 43.5 41.4 45.3 41.4

Nous avons enregistré un bénéfice net de 702 millions d’euros au quatrième trimestre 2019. Cet excellent résultat s'explique avant tout par la hausse en glissement trimestriel des revenus à la juste valeur et liés au trading, des revenus techniques issus de nos activités d'assurance et des revenus nets d’intérêts, partiellement compensée par une augmentation des charges liées aux réductions de valeur sur crédits et par des coûts plus élevés dus à des facteurs saisonniers. Ce chiffre pour le quatrième trimestre vient s'ajouter aux 1 787 millions d'euros engrangés au cours des neuf premiers mois de l'année, portant ainsi le résultat net pour l'exercice complet 2019 à un total solide de 2 489 millions d'euros. Ce résultat est inférieur de 3% aux 2 570 millions d'euros enregistrés au titre de l'exercice complet 2018.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity de 16,1%. Lors de l'Assemblée générale des Actionnaires qui se tiendra en mai cette année, nous proposerons de fixer le dividende (brut) total pour 2019 à 3,5 euros par action, ce qui signifie qu'après le versement du dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2019, le dividende brut final à payer en mai s'élèvera à 2,5 euros par action. Nous proposerons également le rachat d'un maximum de 5,5 millions d'actions, sous réserve de l'approbation préalable de la BCE. Ceci résultera en un ratio CET1 (après distribution du capital) de 15,7% environ. En tenant compte du dividende total proposé, du coupon AT1 et du rachat d'actions, le ratio de distribution de dividende s'élèvera à quelque 76% pour l'exercice 2019.

En matière de développement durable, KBC a signé cette année l' 'Engagement collectif pour l'action climatique' et s'engage à promouvoir une économie plus verte et à limiter le réchauffement climatique conformément à l'Accord de Paris. C'est dans cette optique que nous avons entamé un dialogue ouvert et transparent avec nos clients et parties prenantes sur la manière dont nous appréhendons la durabilité, mais aussi afin de nous faire une idée précise de leurs attentes. Nous accompagnons nos clients dans les efforts qu'ils mettent en œuvre pour un avenir plus vert. Ainsi, en 2019, nous avons conclu notre premier crédit vert syndiqué dans le secteur du transport maritime. Ce crédit a été structuré selon les 'Green Loan Principles' rédigés par la Loan Market Association, dont le but est de promouvoir les investissements dans des projets verts en fournissant aux banques et aux entreprises des lignes directrices sur les caractéristiques attendues de ces crédits.

Nos fonds ISR ont reçu le label de Febelfin certifiant la durabilité des investissements, une récompense qui vient une nouvelle fois saluer notre rôle de pionnier dans le domaine des investissements durables.

Par notre rôle à l’égard des clients et de toutes les autres parties prenantes, nous aspirons à soutenir activement les communautés et les économies dans lesquelles nous opérons et à favoriser davantage une transformation numérique et des solutions client prêtes à affronter les défis du futur. Les récompenses reçues à cet égard au 4Tr2019 nous donnaient dès lors une grande fierté. Ceci montre l'intérêt que le secteur porte à nos innovations orientées client et à notre stratégie pour l’avenir.

Notre ultime objectif est de faire en sorte que nos clients et toutes les autres parties prenantes bénéficient de nos activités, ce à quoi nos employés s'engagent dans leur travail quotidien. Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier explicitement toutes les parties prenantes qui nous ont témoigné leur confiance.

Johan Thijs

Chief Executive Officer





Communiqué intégral en annexe

Pièces jointes