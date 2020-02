Persbericht

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie

Brussel, 13 februari 2020 (07u00 CET)

Resultaat vierde kwartaal van 702 miljoen euro



KBC Groep - overzicht (geconsolideerd, IFRS) 4KW2019 3KW2019 4KW2018 FY2019 FY2018 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 702 612 621 2 489 2 570 Gewone winst per aandeel (in euro) 1,66 1,44 1,44 5,85 5,98 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 412 368 361 1 344 1 450 Tsjechië 205 159 170 789 654 Internationale Markten 119 85 93 379 533 Groepscenter -33 0 -3 -23 -67 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 45,3 43,5 41,4 45,3 41,4

In het vierde kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 702 miljoen euro. Dat uitstekende resultaat is vooral te danken aan de stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van het trading- en reëlewaarderesultaat, de technische inkomsten uit onze verzekeringsactiviteiten en de nettorente-inkomsten, die deels werden gecompenseerd door hogere waardeverminderingen op kredieten en seizoensgebonden hogere kosten. Als we dit cijfer voor het vierde kwartaal optellen bij de 1 787 miljoen euro van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2019 uit op een stevige 2 489 miljoen euro. Dat is 3% minder dan de 2 570 miljoen euro die we voor heel 2018 boekten.

Onze solvabiliteit bleef sterk, met een common equity ratio van 16,1%. We zullen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei voorstellen om het totale (bruto)dividend voor 2019 vast te leggen op 3,5 euro per aandeel. Dat betekent dat – na aftrek van het in november 2019 betaalde interim-dividend van 1 euro per aandeel – het uiteindelijke brutodividend in mei 2,5 euro per aandeel zal bedragen. We zullen ook voorstellen om maximaal 5,5 miljoen aandelen terug te kopen, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de ECB. Dat zal leiden tot een CET1-ratio (na kapitaaluitkering) van ongeveer 15,7%. Inclusief het voorgestelde totale dividend, de AT1-coupon en de inkoop van aandelen zal de uitkeringsratio voor het boekjaar 2019 ongeveer 76% bedragen.

Op het vlak van duurzaamheid heeft KBC de ‘Collective Commitment to Climate Action’ ondertekend en zich er zo toe verbonden de vergroening van de economie te stimuleren en de opwarming van de aarde mee te beperken in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom willen we een open dialoog voeren en transparant communiceren met onze klanten en stakeholders over onze duurzaamheidsaanpak en een duidelijk beeld krijgen van hun verwachtingen. We helpen onze klanten ook in hun transitie naar een groenere toekomst. Zo sloten we in 2019 onze eerste gesyndiceerde groene lening binnen de scheepvaartsector. Die lening is gestructureerd volgens de ‘Green Loan Principles’, die zijn opgesteld door de Loan Market Association en tot doel hebben investeringen in groene projecten te bevorderen door banken en bedrijven richtlijnen te geven over de kenmerken van zulke leningen.

Onze rol als pionier op het vlak van duurzaam beleggen werd opnieuw benadrukt toen onze SRI-fondsen het kwaliteitslabel voor duurzaam beleggen van Febelfin kregen.

Door onze rol ten aanzien van klanten en alle andere stakeholders, willen we de gemeenschappen en economieën waarin we aanwezig zijn actief ondersteunen en verder bouwen aan toekomstgerichte digitale transformatie en oplossingen voor onze klanten. We waren dan ook verheugd dat we in het vierde kwartaal van 2019 een reeks prijzen in de wacht sleepten. Dat weerspiegelt de waardering voor onze klantgerichte innovaties en bevestigt onze strategie voor de toekomst.

Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten en alle andere stakeholders ten goede komen. Daar zetten onze medewerkers zich elke dag voor in. Tot slot wil ik al die stakeholders uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen.

Johan Thijs

Chief Executive Officer





Lees het volledige persbericht in de bijlage

