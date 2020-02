February 13, 2020 01:30 ET

CGG Remporte l’Extension d’un Contrat Pluriannuel pour le Centre d’Imagerie Dédié de Total en France

Paris, France – le 13 février 2020

CGG annonce ce jour l’attribution par Total d’un renouvellement de son contrat d'exploitation d’un centre de traitement - imagerie dédié à Pau, en France, pour une nouvelle période de cinq ans. Ce nouveau contrat attribué à la division Géosciences de CGG prend effet à partir de janvier 2020.

CGG et Total travaillent depuis 2006 en collaboration étroite dans ce centre dédié de traitement – imagerie. Grâce à cette relation durable et à la capacité de CGG de livrer en temps voulu ses technologies innovantes ainsi que ses processus itératifs d’imagerie adaptés aux différents environnements géologiques à travers le monde, le centre dédié de CGG à Pau s’est forgé une réputation d'excellence, en particulier pour le traitement 4D.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Grâce à notre partenariat très solide, le centre dédié de Pau est pleinement intégré dans le cycle de production de Total. Ce centre dédié, qui s’appuie sur l'expertise et la technologie de traitement 4D de haut de gamme de CGG, a délivré des résultats exceptionnels au fil des ans et nous nous réjouissons de la poursuite de notre soutien à Total pour la réussite de ses projets actuels et futurs. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Pièce jointe