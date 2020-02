February 13, 2020 01:55 ET

STOCKHOLM – den 13 februari 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin bokslutskommuniké för januari - december 2019 med det bästa resultatet för helåret i bolagets historia. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Karolinska Development har under det gångna året befunnit sig i en mycket ansträngd finansiell situation. Vi har nu efter ett mödosamt arbete löst bolagets höga skuldsättning, säkrat den kortsiktiga finansieringen och presenterat det bästa resultatet i bolagets historia. Detta har skett samtidigt som utvecklingstempot i våra portföljbolag fortsatt har varit mycket högt under året. Det har också under senaste tiden gjorts betydande framsteg i flera av bolagen, till exempel börsnoteringen av Aprea Therapeutics i USA och Forendo Pharmas licensavtal med Novartis. Nyhetsmässigt har nog dessa framsteg för Karolinska Development dock hamnat i skuggan av de stora finansiella utmaningarna som vi haft att hantera. Det känns tillfredställande att vi nu är i en position där vi åter kan lägga fullt fokus på våra investeringar och på att ytterligare utveckla vår affärsmodell.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Aprea Therapeutics fullföljde sin börsnotering på Nasdaq Global Select Market i USA. Bolaget erhöll ett totalt bruttobelopp, före avdrag för garanternas rabatter och provision samt andra transaktionskostnader, om cirka USD 97,75 miljoner (oktober 2019).

OssDsign tillkännagav att bolagets produkter Cranial PSI Accessories har erhållit 510 (k)-godkännande av FDA, vilket möjliggör marknadsföring och försäljning av produkterna i USA. Produkterna är ett antal 3D-printade patientspecifika kirurgiska tillbehör framtagna för att stödja och utöka användningen av bolagets implantat för kranioplastik som sedan tidigare är godkända i USA (oktober 2019).

Teckningstiden för den riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare förlängdes i flera steg under det fjärde kvartalet till den 16 december (oktober–december 2019).

Karolinska Development avyttrade sitt indirekta innehav i Asarina Pharma, en ägarandel i portföljbolaget som uppgick till en procent. Transaktionen innebar endast en marginell påverkan på Karolinska Developments nettoresultat (oktober 2019).

Karolinska Development meddelade att konvertibelinnehavare i bolaget hade ingått avtal om kvittning eller återköp av 94 procent av utestående konvertibellån motsvarande 438,4 miljoner kronor inklusive upplupen ränta per 30 juni 2019. Detta inom ramen för den då pågående riktade nyemissionen (november 2019).

Karolinska Development offentliggjorde tilläggsprospekt avseende den då pågående riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare (november 2019).

OssDsign rapporterade gynnsamma uppföljningsdata som visade att frekvensen av infektioner som leder till borttagning av bolagets kranialimplantat OSSDSIGN Cranial PSI var fortsatt låg (2,4%) efter en medianuppföljningstid på 17 månader (november 2019).

Den första delregistreringen i den då pågående riktade nyemissionen visade att konvertibelinnehavare hade tecknat sig för aktier motsvarande 208 miljoner kronor i nominellt värde av bolagets konvertibellån, eller 63,3 procent av det utestående konvertibellånet vid tidpunkten för offentliggörandet av den riktade nyemissionen (november 2019).

Karolinska Development meddelade en ökning av antalet aktier och röster i bolaget. Efter den första delregistreringen i den då pågående riktade nyemissionen uppgick antalet aktier i bolaget till 143 189 323 och antalet röster till 156 717 205 fördelat på 15 030 098 röster tillhörande aktier av serie A och 141 686 225 röster tillhörande aktier av serie B (november 2019).

Aprea Therapeutics presenterade resultat från två kliniska fas 1b/2-studier där säkerheten och effekten av APR-246 utvärderas i kombination med azacitidin för behandling av TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML) (december 2019).

Forendo Pharma ingick ett licens- och samarbetsavtal med det globala läkemedelsföretaget Novartis för utveckling av nya läkemedel mot kroniska leversjukdomar (december 2019).

Sino Biopharmaceutical och Chia Thai Resources avyttrade sitt återstående konvertibellån om SEK 85 miljoner i nominellt värde, motsvarande SEK 121 miljoner inklusive upplupen ränta till och med 30 juni 2019, till Worldwide International Investments Limited som samtidigt åtog sig att teckna aktier av serie B genom kvittning av det förvärvade konvertibellånet i den då pågående riktade nyemissionen (december 2019).

Umecrine Cognition slutförde inklusionen av patienter med levercirros och hepatisk encefalopati i en fas 2a-studie (december 2019).

Karolinska Development meddelade att aktiekursen i portföljbolaget Aprea Therapeutics per den 12 december 2019 om USD 39,37 skulle innebära en nettovinsteffekt om cirka SEK 422 miljoner i fjärde kvartalet. Samtidigt meddelades att ett tilläggsprospekt offentliggjorts i den då pågående riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare (december 2019).

Det slutgiltiga utfallet för den sista delregistreringen i den riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarana offentliggjordes. Konvertibelinnehavare hade tecknat aktier för ytterligare SEK 85,9 miljoner i nominellt värde av bolagets konvertibellån. Efter den sista delregistreringen återstod SEK 13,6 miljoner i nominellt värde av Bolagets konvertibellån eller SEK 20.0 miljoner inklusive upplupen ränta till och med den 31 december 2019 (december 2019).

Bolagets kortsiktiga kapitalbehov säkerställdes genom ett lån från Sino Biopharmaceutical om SEK 70 miljoner (december 2019).

Umecrine Cognition erhöll Notice of Allowance från USPTO för patent som skyddar golexanolon (december 2019).

Antalet aktier av serie B ökade med totalt 32 476 086 som ett resultat av den slutliga delregistreringen av den riktade nyemissionen. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 175 665 409 fördelat på 1 503 098 aktier av serie A och 174 162 311 aktier av serie B (december 2019).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Karolinska Development meddelade att bolaget har återbetalat SEK 20.0 miljoner av konvertibellånet inklusive upplupen ränta till och med den 31 december 2019. Därmed var hela det konvertibellån löst som utfärdades av Karolinska Development i januari 2015 och förföll till betalning den 31 december 2019 (januari 2020).

Aprea Therapeutics har erhållit Breakthrough Therapy Designation av det amerikanska läkemedelsverket, FDA, för läkemedelskandidaten APR-246 i kombination med azacitidin för behandling av myelodysplastiskt syndrom (MDS) med TP53-mutation (januari 2020).

Finansiell sammanfattning

Fjärde kvartalet

Periodens resultat, nettoresultatet, under fjärde kvartalet uppgick till SEK 328,8 miljoner (SEK 14,9 miljoner under fjärde kvartalet 2018). Vinsten per aktie var SEK 3,20 (SEK 0,2 under fjärde kvartalet 2018).

Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 383,0 miljoner. Resultatet beror till största delen på resultatet av förändringen i verkligt värde avseende det noterade innehavet i Aprea Therapeutics.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 553,4 miljoner i slutet av december 2019, en ökning med SEK 540,9 miljoner från SEK 1 012,5 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av december till SEK 1 047,6 miljoner, en ökning med SEK 377,9 miljoner från SEK 669,7 miljoner i slutet av föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till SEK 0,7 miljoner under fjärde kvartalet 2019 (SEK 0,9 miljoner under fjärde kvartalet 2018).

Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det fjärde kvartalet uppgick till SEK 6,8 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under fjärde kvartalet uppgick till SEK 35,6 miljoner.

Likvida medel ökade med SEK 31,3 miljoner under fjärde kvartalet och uppgick till SEK 52,1 miljoner per den 31 december 2019.

Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 1 007,8 miljoner per den 31 december 2019.

Helåret

Nettovinsten under helåret uppgick till SEK 303,0 miljoner (SEK 30,5 miljoner under 2018). Vinsten per aktie var SEK 4,10 (SEK 0,48 under 2018).

Helårsresultatet av Förändringen i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 415,1 miljoner (SEK 58,5 miljoner under 2018).

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 553,4 miljoner i slutet av december 2019, en ökning från SEK 952,3 miljoner vid motsvarande tidpunkt 2018. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 1 047,6 miljoner, en ökning från SEK 618,9 miljoner jämfört med motsvarande tidpunkt 2018.

Intäkterna uppgick till SEK 3,4 miljoner under helåret 2019 (SEK 3,1 miljoner under 2018).

Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under helåret uppgick till SEK 48,9 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under helåret uppgick till SEK 445,7 miljoner.

Likvida medel minskade med SEK 33,7 miljoner under helåret och uppgick till SEK 52,1 miljoner per den 31 december 2019.

Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 1 007,8 miljoner per den 31 december 2019.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari - december 2019 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com .

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 13 februari 2020 klockan 07:55.





