13 februari 2020

AkzoNobel geeft Winning Together: 15 by 20 update en maakt plannen bekend voor 2020 en daarna

AkzoNobel organiseert vandaag een evenement voor beleggers in Londen dat door middel van een video-webcast live wordt uitgezonden. Op de agenda staat naast een update van de Winning Together: 15 by 20 strategie ook een toelichting op de plannen voor 2020 en daarna.

De ambities voor 2021-2023 omvatten onder meer:

Omzetgroei ≥ markt CAGR (samengesteld jaarlijks groeipercentage)

Rendement op verkopen (ROS) +50 basispunten CAGR

De ROS wordt gecorrigeerd voor de bedrijfsopbrengsten als percentage van de omzet (inclusief niet-toegewezen kosten).

Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel:

"Sinds 2017 ligt onze scherpe focus op onze Winning Together: 15 by 20 strategie en op de destijds gedane beloftes. De vooruitgang die we hebben geboekt is terug te zien in het totale rendement voor aandeelhouders van 82% in dezelfde periode.

We hebben onze passie voor verf nieuw leven ingeblazen en onze transformatie ligt op schema. We zijn goed op weg en winnen aan dynamiek, met de ambitie om een Rendement op verkopen, exclusief niet-toegewezen kosten, van 14,5-15,5% voor 2020 te realiseren. Dit percentage is afhankelijk van een aanzienlijke hoeveelheid eigen kracht en we verwachten geen steun van onze markten. Het ligt allemaal in onze eigen handen.

Na 2020 ligt de focus op het vinden van de juiste balans tussen groei en verbetering van de winstgevendheid. Onze ambities voor 2021-2023 zijn om ten minste te groeien in lijn met onze relevante markten en verdere verbetering van de winstgevendheid te realiseren. Uiteindelijk is het ons doel om onze rechtmatige plaats in te nemen tussen de topbedrijven op het gebied van verven en coatings, met betrekking tot zowel omvang als prestaties."

De investor update – 2020 and beyond kan hier bekeken worden.

