Communiqué de presse

13 février 2020

Pour la première fois, Edenred associe des critères sociaux et environnementaux à l’un de ses instruments de financement

Edenred annonce avoir renégocié sa ligne de crédit syndiqué en augmentant sa taille de 700 à 750 millions d’euros, en étendant sa maturité de juillet 2023 à février 2025, avec des options d’extension jusqu’en février 2027, et en améliorant ses conditions financières. Edenred a notamment choisi d’introduire la prise en compte d’indicateurs de performance environnementale et sociale dans le calcul du coût de financement.

Pour la première fois de son histoire, Edenred a décidé d’indexer les conditions financières de l’un de ses instruments de financement sur des indicateurs de performance environnementale et sociale, choisis parmi les objectifs chiffrés que le Groupe s’est fixés en matière de Développement Durable à horizon 2022 et 2030.

Les deux critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement de cette ligne de crédit syndiqué concernent :

la promotion d’une alimentation saine et durable - Edenred vise d’ici 2030 un taux de sensibilisation aux sujets liés à la nutrition de 85% parmi les commerçants et salariés utilisateurs de ses solutions (contre 30% en 2018) ;

la lutte contre le réchauffement climatique – Edenred a pour objectif de réduire de 52% par rapport à 2013 l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre1 d’ici 2030 (la réduction s’élevant à -26% en 2018).

Le Groupe rappelle que sa politique de Développement Durable s’articule autour de trois axes :

Ideal People : améliorer la qualité de vie

Ideal Planet : préserver l'environnement

Ideal Progress : créer de la valeur de manière responsable.

Patrick Bataillard, Directeur général Finances d’Edenred déclare : « Le succès de cette opération témoigne de la qualité de crédit2 d’Edenred. Au-delà de renforcer la liquidité du Groupe à des conditions bonifiées, celle-ci s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à générer une croissance profitable et durable. »

La transaction a été coordonnée par Crédit Agricole CIB en tant que Sole Coordinator et Sustainability Coordinator.

▬▬

Edenred accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Sa plateforme d’intermédiation de premier plan connecte 50 millions de salariés utilisateurs et 2 millions de commerçants partenaires via 830 000 entreprises clientes, dans 46 pays. En 2018, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions de paiement à usages spécifiques, représentant un volume d’affaires proche de 30 milliards d’euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Ses 10 000 collaborateurs ont pour mission d’optimiser la vie des salariés, de renforcer l’efficacité des entreprises et de développer le chiffre d’affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)

Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d’affaires)

Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes de motivation) ; Programmes sociaux publics.

Pour plus d’informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Marie-Laurence Bouchon

+33 (0)1 86 67 20 08

marie-laurence.bouchon@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Solène Zammito

+33 (0)1 86 67 23 13

solene.zammito@edenred.com







Loïc Da Silva

+33 (0)1 86 67 20 67

loic.dasilva@edenred.com







Relations actionnaires individuels







Elisabeth Pascal

(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com





















1 Objectifs calculés selon la méthodologie Science Based Targets initiative, basée sur les objectifs de l’Accord de Paris.

2 Edenred bénéficie d’une notation « Strong Investment Grade » auprès de Standard & Poor’s depuis juin 2010. L’agence de notation a confirmé cette notation dans sa publication du 11 mai 2019.







Pièce jointe