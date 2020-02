GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.2.2020 KLO 10.10



Gofore Oyj päätti käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman uuden säästökauden

Goforen hallitus on päättänyt vuonna 2018 perustetun CrewShare-osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2020–2021. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset.

CrewShare-osakesäästöohjelmaan on osallistunut noin 200 Gofore-konsernin työntekijää.

Uusi säästökausi alkaa 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2021. Ohjelmaa tarjotaan kaikille noin 600:lle Gofore-konsernin työntekijälle. Ohjelmaan kutsutulla työntekijällä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50-400 euroa) ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankkimiseen 10 prosentin alennuksella. Säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankkimiseen puolivuosittain yhtiön puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen syyskuussa 2020 ja yhtiön vuosikatsauksen 2020 julkistamisen jälkeen maaliskuussa 2021. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan.

Osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Omistusjakso päättyy 28.2.2023.

Säästökauden 1.3.2020–28.2.2021 kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 1 milj. euroa, mikä vastaa noin 147 060 osaketta laskettuna 12.2.2020 päätöskurssilla 7,56 euroa per osake 10 prosentin alennus huomioiden.

Säästöillä hankituille osakkeille ja ohjelmassa annetuille lisäosakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Tarkoituksena on, että yhtiö päättää osakeanneista, joissa kertyneillä säästöillä hankittavat uudet osakkeet merkitään 10 prosentin alennuksella. Yhtiön on tarkoitus tehdä osakeanteja koskevat päätökset ennen osakkeiden hankkimista.

Hallitus päättää seuraavasta säästökaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen.



Lue lisää:

Gofore Oyj ottaa käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelman (28.9.2018) , https://cws.huginonline.com/G/174618/PR/201809/2218204_4.html

Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

puh. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



