Oikeusrekisterikeskus on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) jatkokehitysvaiheen toimittajaksi. HAIPA-hankkeen tavoitteena on uudistaa hallintotuomioistuinten työtapoja sekä mahdollistaa sähköinen yhteistyö muiden viranomaisten, yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja kansalaisten kanssa. Järjestelmäkokonaisuus pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuoteperheeseen, jolla toteutettiin myös HAIPA-hankkeen ensimmäinen vaihe.

Hankinnan kohteena on hankkeeseen liittyvä asiantuntijatyö, joka sisältää muun muassa määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus-, integraatio-, arkistointi- ja tilastointiratkaisut sekä käyttöönotot eri virastoissa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi hankintaan voi sisältyä järjestelmään liittyviä ylläpitotöitä. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on maaliskuu 2020 ja sen kesto vuoden 2020 loppuun. Lisäksi asiakas varaa oikeuden kahteen erikseen päätettävään optioon vuosille 2021 sekä 2022. Asiakkaan hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2 157 000 euroa.

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Oikeusrekisterikeskus huolehtii oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä, sekä oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta.

