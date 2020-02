OTTAWA, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre portent du rouge aujourd’hui en l’honneur de la journée Tout le monde en rouge , une campagne de sensibilisation nationale lancée par l’Alliance nationale de la santé cardiaque des femmes (l’Alliance) pour attirer l’attention sur les problèmes de santé cardiovasculaire des femmes. L’Alliance est un réseau de professionnelles et de militantes fruit des efforts du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes (CCSCF) à l’ Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa (ICUO).



Sur le site Web du CCSCF, l’Alliance invite tous les Canadiens et Canadiennes à participer à la campagne de cette année :



Portez du rouge le jeudi 13 février 2020.

Partagez des messages sur la santé cardiaque des femmes avec vos amis, vos collègues et les membres de votre famille.

Partagez des photos de vous, de vos amis ou de votre groupe dans vos vêtements rouges sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #ElleNousTientÀCoeur.

« L’amélioration de la santé cardiovasculaire des Canadiennes passe par la sensibilisation », explique la Dre Thais Coutinho , cardiologue et chef de la Division de prévention et de réadaptation cardiaque de l’ICUO, et présidente du CCSCF et du comité de direction de l’Alliance. « En portant du rouge le 13 février, vous prenez part à un mouvement pour alimenter une conversation importante au Canada sur la santé cardiaque des femmes. »

Plusieurs activités ont été organisées aux quatre coins du pays pour la campagne Tout le monde en rouge. La liste des activités au programme est accessible en ligne.

« C’est le moment ou jamais de militer pour la santé cardiaque des femmes », estime la Dre Tara Sedlak, cardiologue à l’Hôpital général de Vancouver et présidente du Groupe de promotion et de défense des intérêts à l’Alliance. « J’invite tous les Canadiens et Canadiennes à participer aux activités de la campagne Tout le monde en rouge pour attirer l’attention sur la santé cardiaque des femmes et nous permettre de mieux la comprendre. »

MESSAGES CLÉS À PROPOS DE LA SANTÉ CARDIAQUE DES FEMMES

La maladie du cœur est la première cause de décès chez les femmes dans le monde, et la première cause de décès prématuré chez les femmes au Canada.



Les symptômes de la crise cardiaque passent inaperçus chez 53 % des femmes, et ne correspondent pas toujours à la douleur fulgurante à la poitrine qu’on voit au cinéma. Apprenez à reconnaître les symptômes de la crise cardiaque et sachez quand composer le 9-1-1 ou votre numéro d’urgence local.



Certaines affections augmentent le risque de maladie du cœur chez les femmes. La prééclampsie, l’hypertension durant la grossesse, le diabète gestationnel et la ménopause précoce figurent parmi les facteurs de risque qui sont propres aux femmes.



Il est en grande partie possible de prévenir la maladie du cœur. Vous avez le pouvoir d’agir sur 80 % de vos facteurs de risque. Arrêtez de fumer, adoptez de saines habitudes alimentaires, faites de l’exercice, faites mesurer votre tour de taille, votre tension artérielle, votre taux de cholestérol et votre glycémie, et prenez des précautions pour réduire votre risque.

Pour en savoir plus sur l’Alliance nationale de la santé cardiaque des femmes, les ressources en santé cardiaque des femmes, les activités au programme de la campagne Tout le monde en rouge 2020 et les façons de vous impliquer, rendez-vous au : tlmenrouge.ca .

À PROPOS DE L’ALLIANCE NATIONALE DE LA SANTÉ CARDIAQUE DES FEMMES

L’Alliance nationale de la santé cardiaque des femmes est un organisme bénévole regroupant plus de 55 professionnelles de la santé et patientes. Elle a été établie dans le but d’améliorer la santé cardiovasculaire des femmes à toutes les étapes de la vie. Patientes, cliniciennes, chercheuses et décideuses travaillent ensemble à mobiliser les connaissances, à transformer les pratiques cliniques et à influencer les politiques. La coordination de l’Alliance est assurée par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

À PROPOS DU CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES

Le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes se consacre à susciter le changement social nécessaire pour combler les lacunes et s’assurer que les femmes sont aussi bien informées et soignées que les hommes. Notre vision est de jouer un rôle de chef de file dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies de prévention et de prise en charge des maladies cardiovasculaires pour améliorer la santé cardiaque des femmes. Notre but est d’améliorer la prévention, la détection et la prise en charge de la maladie du cœur chez les Canadiennes.

À PROPOS DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est à la fois l’un des centres de santé cardiovasculaire les plus remarquables au Canada pour la qualité exceptionnelle des soins qu’il offre, un centre de recherche de calibre mondial où le savoir passe du laboratoire au chevet des patients, et un acteur de premier plan dans la prévention de la maladie du cœur au Canada. Sa promesse est la pierre angulaire sur laquelle il repose depuis sa création : donner la priorité aux patients.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :