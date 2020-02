NoHo Partners Oyj



SIJOITTAJAUUTINEN 13.2.2020 klo 14.00



NoHo Partners Oyj:n Q4/2019-tulosinfo torstaina 5.3.2020 klo 10.00 Salutorgetissa



NoHo Partners Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa ajalta 1.1.–31.12.2019 torstaina 5.3.2020 noin klo 8.15. Yhtiö järjestää tulosinfotilaisuuden tiedotusvälineille, analyytikoille ja sijoittajille samana päivänä klo 10.00 ravintola Salutorgetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 15, 00130 Helsinki.



Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen, tärkeimmät tapahtumat sekä tulevaisuuden näkymiä.



Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen klo 9.30 alkaen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 2.3.2020 mennessä NoHo Partnersin viestintään Sanna Oinoselle, sanna.oinonen@noho.fi .



Tulosinfo on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q4-tulosinfo . Tilaisuuden kieli on suomi.



Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä. Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2019 on luettavissa torstaina 5.3.2020 julkistuksen jälkeen noin klo 8.15 osoitteessa https://www.noho.fi .



Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen!



Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.



NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi

NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi