TORONTO, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, RBC iShares a annoncé la création d’un plus grand nombre de choix pour les investisseurs qui veulent investir dans le développement durable, en déposant un prospectus provisoire à l’égard de trois FNB qui choisissent de ne pas investir dans les combustibles fossiles. Ces nouveaux fonds seront gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc.



La demande pour les solutions de placement axées sur le développement durable croît rapidement à mesure que les investisseurs prennent conscience de l’incidence des changements climatiques et d’autres risques liés au développement durable sur les rendements de leurs placements à long terme.

« RBC iShares concrétise notre engagement d’accroître l’accès à des options de placement axées sur le développement durable, forte du succès connu avec le lancement de notre première gamme de produits de ce genre en 2019 », a déclaré Pat Chiefalo, chef des produits iShares, BlackRock Canada. « Ces nouveaux produits visent à éclairer les investisseurs dans leurs choix et à leur fournir des filtres ESG avancés leur permettant d’exclure certains placements, notamment les placements dans les combustibles fossiles. »

Nouveaux FNB qui excluent les combustibles fossiles

BlackRock Canada a déposé un prospectus provisoire à l’égard de trois nouveaux FNB ESG « Advanced » :

iShares ESG MSCI Canada Advanced Index ETF

iShares ESG MSCI USA Advanced Index ETF

iShares ESG MSCI EAFE Advanced Index ETF

Chaque FNB visera à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, déduction faite des frais, d’un indice axé sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance choisi au gré de BlackRock Canada. La méthodologie de constitution actuelle des indices exige que les émetteurs constituants respectent un pointage minimal relatif à l’éthique environnementale et sociale et à la gouvernance et exclura les émetteurs qui participent de façon significative à certains secteurs d’activité exposés à des risques ESG élevés (selon le fournisseur d’indices), notamment les combustibles fossiles, l’huile de palme, les prisons à but lucratif, les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu détenues par des civils et le tabac.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 31 décembre 2019, la société gérait des actifs de l’ordre d’environ 7,43 billions de dollars américains pour le compte d’investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock .

À propos d’iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 2,24 billions de dollars américains au 31 décembre 2019, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d’un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement1).

_______

1) D’après un actif sous gestion de 7,43 billions de dollars américains au 31 décembre 2019.

À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers par l’entremise de comptes distincts, de fonds en gestion commune, de fonds communs de placement, de fonds de couverture, de fonds négociés en bourse et de stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d’environ 460 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Asie.

Un prospectus provisoire contenant des renseignements importants au sujet des titres a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités analogues dans certains territoires du Canada. Cependant, il est susceptible d’être complété ou modifié. On peut obtenir un exemplaire du prospectus provisoire auprès de BlackRock Canada au 1 866 474-2737 ou à isharescanada_inquiries@blackrock.com. Aucune souscription ou offre d’achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif.

MSCI est une marque de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Les FNB sont autorisés à utiliser la marque MSCI aux termes d’une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., qui vise notamment la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l’utilisation des indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à BlackRock Canada une sous-licence pour l’utilisation de cette marque. Les FNB ne sont ni commandités, ni parrainés, ni promus par MSCI, qui ne vend pas leurs parts et ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans ces FNB, ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États‑Unis et ailleurs. Utilisée(s) sous licence. © Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2020. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Maeve Hannigan, BlackRock Communications, 416 564‑1540