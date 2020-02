February 13, 2020 07:10 ET

February 13, 2020 07:10 ET

BIRMINGHAM, Großbritannien, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , ein Hersteller robuster Computer, gibt die Einführung seines neuen Mesa® 3 Rugged Tablets mit Android™-Betriebssystem und Google Mobile Services bekannt.



Aufbauend auf dem langjährigen Erfolg des Mesa 2 ist das Mesa 3 mit Android-Betriebssystem der nächste Entwicklungsschritt im Bereich robuster Handheld-Computer und -Datenerfassungsgeräte, auf denen Android-Apps verwendet werden können.

Im vergangenen Monat hatte Juniper Systems bereits die Einführung des neuen Mesa 3 Rugged Tablet mit Microsoft® Windows-Betriebssystem bekannt gegeben. Die beiden neuen Produkte sind ab sofort weltweit erhältlich.

„Das Mesa 3 mit Android-Betriebssystem ist nicht einfach nur ein großartiges Android-Tablet, sondern eines der robustesten Android-Tablets der Welt“, so Jeff Delatore, Mesa Product Manager. „Wir freuen uns, unseren Kunden mit unserer Rugged-Produktfamilie eine große Auswahl bieten zu können.“

Benutzer des Mesa 3 mit Android 9.0 können auf den Google Play™ Store zugreifen, um Apps für die Datenerfassung sowie Mapping- und Productivity-Tools für das erfolgsorientierte Arbeiten zu nutzen.

Das Mesa 3 mit Android-Betriebssystem verfügt über einen Octa-Core-Prozessor von Qualcomm®, der Fachkräften im Außeneinsatz die für prozessorintensive Anwendungen erforderliche Geschwindigkeit und Flexibilität bietet. Der Prozessor wird von 6 GB Arbeitsspeicher (RAM) unterstützt, sodass auf dem Gerät anspruchsvolle Operationen, große Datenblätter und mehrere Programme parallel ausgeführt werden können.

Das Mesa 3 mit Android-Betriebssystem ist nach der Schutzklasse IP68 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-810G-Testverfahren. Die Zertifizierungen und Testergebnisse belegen, dass der robuste Computer wasserdicht, staubdicht und stoßfest ist – damit ist der Schutz der Daten auch unter schwierigsten Bedingungen gewährleistet. Der integrierte 64-GB-Speicher und die optionale Speichererweiterung per microSD-Karte bieten dem Benutzer ausreichend Kapazität, um große Datenmengen zu erfassen, Apps auszuführen und Daten sicher zu übertragen. Der Akku kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, sodass Benutzer den ganzen Tag über unterbrechungsfrei arbeiten können.

„Es wäre kein Juniper-Produkt ohne unsere intensiven Haltbarkeitstests“, so Simon Bowe, Managing Director bei Juniper Systems Limited. „Wir testen unsere Geräte ausgiebig, um sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollen Umgebungen standhalten, in denen unsere Kunden jeden Tag arbeiten. Es ist nicht einfach ein Verbraucher-Tablet in einem harten Gehäuse. Das Gehäuse wurde von Grund auf als integraler Bestandteil des Geräts konzipiert.“

Die robusten Handheld-Computer und -Tablets von Juniper Systems werden in verschiedenen Branchen eingesetzt und bieten eine überragende Fertigungsqualität und einen ausgezeichneten Produktsupport. Mesa 3 setzt diese Tradition fort. Die Mesa 3 Rugged Tablets mit Windows- oder Android-Betriebssystem sind beide Teil der Rugged-Produktfamilie mit dem Haltbarkeitsversprechen und dem erstklassigen Support von Juniper Systems. Die Produktreihe der Mesa-Geräte umfasst auch die Vorgängergeneration Mesa 2 mit Windows-10-Betriebsystem. Das Mesa 3 bietet Rechen- und Datenerfassungsleistung der nächsten Generation.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website und im Blog von Juniper Systems.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems mit Unternehmenssitzen in Logan, UT, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Versorgung, öffentliche Dienste und Militär.

Simon Bowe

Managing Director

simon@junipersys.com

https://junipersys.com +44 (0) 1527 870773 Pressekontakt:

Barbara Sanner

barbara.sanner@junipersys.com

+1 480 980 0298

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a9c13ee-1ceb-477e-bb84-dcf60b2439e9/de