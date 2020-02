BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fabricant d'ordinateurs renforcés Juniper Systems Limited a annoncé aujourd'hui la sortie de sa nouvelle tablette renforcée Mesa® 3 équipée du système d'exploitation Android™ avec Google Mobile Services.



S'appuyant sur le succès rencontré par la Mesa 2 ces dernières années, la Mesa 3 représente la prochaine évolution de l'informatique portative renforcée et de la collecte de données pour les besoins des applications Android.

Le mois dernier, Juniper Systems avait annoncé le lancement de sa nouvelle tablette renforcée Mesa 3 équipée du système d'exploitation Microsoft® Windows. Ces deux produits sont désormais disponibles et commercialisés dans le monde entier.

« La Mesa 3 fonctionnant sous Android n'est pas simplement une excellente tablette Android ; c'est aussi l'une des tablettes Android les plus robustes dans le monde », a déclaré Jeff Delatore, responsable produit chez Mesa. « Nous sommes heureux de proposer à nos clients un large choix à travers notre gamme de produits renforcés ».

Fonctionnant sous Android 9.0, la Mesa 3 donne aux utilisateurs l'accès à la boutique Google Play™, depuis laquelle ils peuvent obtenir et exécuter toutes les applications de collecte de données, de cartographie et de productivité dont ils ont besoin pour réussir.

La Mesa 3 Android est équipée d'un processeur à huit cœurs de marque Qualcomm® offrant la rapidité et la flexibilité nécessaires aux spécialistes de terrain qui exploitent des applications gourmandes en ressources de traitement. Ce processeur, secondé par une mémoire système (RAM) de 6 Go, est capable de venir à bout de tâches plus exigeantes, de fiches de données plus volumineuses et d'une quantité de programmes plus élevée sur un même appareil.

Conforme à la classe de protection IP68, la Mesa 3 Android a également satisfait aux protocoles d'essai de la norme militaire MIL-STD-810G. Ces tests et évaluations certifient que cet ordinateur renforcé est étanche à l'eau, imperméable à la poussière et à l'épreuve des chocs, afin de garantir la protection des données même dans les environnements les plus hostiles. Grâce à sa capacité de stockage embarquée de 64 Go, complétée par une option de stockage extensible via une carte MicroSD, les utilisateurs disposent de toute la capacité requise pour collecter des quantités de données massives, exécuter leurs applications et transmettre leurs données en toute sécurité. Ils peuvent ainsi travailler à plein temps durant toute une journée sans avoir à recharger l'appareil, grâce à la batterie remplaçable à chaud.

« Ce ne serait pas un vrai produit Juniper s'il ne subissait pas nos tests de durabilité intenses », ajoute Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « Nous testons nos appareils pour nous assurer qu'ils résistent aux environnements exigeants dans lesquels nos clients travaillent quotidiennement. Il ne s'agit pas d'une tablette grand public dans un boîtier rigide. Le boîtier est lui-même l'appareil et il a été spécialement conçu dans ce but ».

Les ordinateurs et tablettes portables renforcés de Juniper Systems, utilisés dans une grande diversité de secteurs et pour des finalités variées, offrent une qualité de construction et une assistance produit de premier plan. La Mesa 3 s'inscrit entièrement dans cette tradition. Les tablettes renforcées Mesa 3, disponibles en version Windows ou Android, rejoignent aujourd'hui la robuste famille de produits de la marque, soutenue par l'assistance clientèle et la promesse de durabilité de niveau mondial offertes par Juniper Systems. La gamme de périphériques Mesa inclut également la précédente génération de tablettes Mesa 2 fonctionnant sous Windows 10. La Mesa 3 représente un nouveau pas en avant pour répondre aux besoins de l'informatique et de la collecte de données.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web et sur le blog de Juniper Systems.

À propos de Juniper Systems Limited

Basée à Logan (Utah, États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'ordinateurs portables ultra-renforcés et fournit des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, des services publics et des applications militaires.

Simon Bowe

Directeur général

simon@junipersys.com

https://junipersys.com +44 (0) 1527 870773 Contact pour les médias :

Barbara Sanner

barbara.sanner@junipersys.com

+1 480 980 0298

