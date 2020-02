CANCÚN, Mexique, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) a dévoilé les dernières innovations de Ski-Doo, au cours de l’événement du Club BRP, qui s’étend sur trois jours, à Cancún, au Mexique, et auquel des centaines de concessionnaires BRP venus de partout dans le monde ont assisté. C’est la nouvelle gamme de modèles Ski-Doo 2021, qui est conçue pour permettre aux motoneigistes de vivre les aventures les plus incroyables de la planète, qui a volé la vedette lors de la soirée.



Un vent de fraîcheur a soufflé sur toutes les catégories de la gamme 2021 qui susciteront de l’intérêt et séduiront les motoneigistes de tout type. L’un des éléments clés derrière la gamme Ski-Doo de sentier était la volonté d’améliorer l’expérience des virages. Il y avait un profond désir de permettre l’entrée et la sortie des virages sans devoir soulever les skis afin d’assurer un meilleur contact et une plus grande prévisibilité. Pour y parvenir, Ski-Doo s’est concentré sur trois éléments spécifiques : les suspensions avant et arrière, ainsi que les skis. Après une série d’essais continus et des ajustements, le résultat obtenu est une gamme de motoneiges de sentier ayant la capacité de prendre des virages avec plus de confiance que jamais, tout en apportant un nouveau niveau de stabilité, d’absorption des bosses et de confort.

« Toute l’équipe Ski-Doo est aussi passionnée par la conduite que nos consommateurs », a déclaré Marc Lacroix, directeur du marketing mondial chez Ski-Doo. « Nous écoutons attentivement leurs commentaires et utilisons ces informations dans le but de toujours placer la barre plus haute année après année. Nous travaillons sans relâche en vue d’offrir la meilleure expérience de conduite possible pour tous les segments de ce sport. »

En plus de l’amélioration de l’expérience des virages, Ski-Doo a présenté un tout nouveau moteur Rotax 600 EFI, disponible sur certains modèles. Ce tout nouveau moteur permet des démarrages plus faciles, nécessite moins d’entretien pour un fonctionnement plus silencieux que les deux moteurs qu’il remplace. Il marque également la fin des motoneiges Ski-Doo à carburateur. Il s’agit d’un excellent choix pour les motoneigistes en recherche de valeur étant donné sa fiabilité, son prix abordable et sa simplicité. Ce nouveau moteur donnera également l’impression aux pilotes de tous les niveaux d’être sur une motoneige haut de gamme améliorant ainsi leur expérience de façon considérable.

BRP offre désormais une gamme complète de moteurs pour motoneige à quatre temps ACE, à deux temps E-TEC à injection directe et à deux temps EFI. Ainsi, Ski-Doo devient la seule OEM à ne plus utiliser les moteurs à carburateur et à refroidissement par ventilateur. Avec la gamme de motoneiges 2021, Ski-Doo possède les technologies de moteurs les plus propres de l’industrie et demeure la seule marque autorisée au sein du parc national de Yellowstone.

Autre nouveauté pour 2021 : chaque motoneige Ski-Doo sera construite sur la plate-forme tant acclamée REV Gen4, et ce, applicable même pour les prix d’entrée de gamme. Les motoneiges REV Gen4 de Ski-Doo ont fait tourner les têtes et ont gagné le cœur des motoneigistes depuis leur lancement en 2017. La plate-forme transforme complètement l’expérience de conduite. L’apport du motoneigiste à la dynamique du véhicule est plus simple et plus naturel, ce qui se traduit par un plus grand confort tout en réduisant le niveau de fatigue.

Une première mondiale en matière de technologie : 850 E-TEC Turbo

Une autre technologie qui a été saluée lors de l’événement concerne le tout nouveau moteur 850 E-TEC Turbo. Depuis sa sortie à la mi-janvier, les motoneigistes de haute altitude ne cessent de s’extasier sur ce nouveau moteur révolutionnaire. Le 850 E-TEC Turbo est un moteur turbo à deux temps fabriqué en usine. C’est d’ailleurs une première dans l’industrie. Il sera désormais disponible sur davantage de modèles commercialisés par Ski-Doo en 2021, permettant ainsi à un plus grand nombre de motoneigistes de découvrir le plaisir de la puissance maximale en haute altitude. Les passionnés de neige profonde atteindront plus facilement les terrains situés à des niveaux plus élevés pour une randonnée incroyable dans la neige poudreuse.

Présentation de BRP GO!

Pour couronner le tout, la gamme de motoneiges 2021 de Ski-Doo est dotée d’un tout nouvel écran panoramique ACL, disponible sur certains modèles. L’écran se synchronise à la nouvelle application BRP GO! qui offre des fonctionnalités recherchées comme la navigation étape par étape et le partage d’itinéraire. Les motoneigistes peuvent définir une destination ou créer un itinéraire à partir de points d’intérêt et obtenir des indications étape par étape sur les sentiers de motoneige officiels, et ce, même sans connexion.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de motoneiges 2021 de Ski-Doo, ainsi que sur les vêtements et les accessoires disponibles, rendez-vous chez votre concessionnaire Ski-Doo autorisé. Pour plus d’informations, visitez www.SkiDoo.com .

