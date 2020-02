MONTRÉAL, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) est fière de souligner la reconnaissance de Lino Saputo, Jr. à titre de P.-D. G. de l’année du CanadaMC pour 2019, un prix prestigieux décerné à un président-directeur général au Canada. Entouré de sa famille, de ses amis, collègues, partenaires d’affaires et de membres de la communauté d’affaires canadienne, M. Saputo, Jr. a été honoré lors du gala de remise du prix P.-D. G. de l’année, qui se déroulait hier soir à Toronto, en Ontario.

Les membres du Conseil consultatif ont choisi à l’unanimité M. Saputo, Jr. en tant que 30e lauréat du prix parmi tous les P.-D. G. canadiens. Ils ont reconnu son leadership exceptionnel et désigné Saputo comme une organisation hautement respectée qui a connu une croissance exponentielle et établi une présence importante sur le marché mondial. Le comité de sélection a également estimé que la remarquable histoire de la Société constituait un véritable exemple de réussite et de leadership canadiens.

Avec plus de 32 années de service à son actif, dont les 15 dernières à titre de chef de la direction, Lino Saputo, Jr. partage sa fierté et son enthousiasme pour cette réalisation remarquable avec l’ensemble de l’organisation Saputo. « On dit souvent que l’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs. Cette récompense reflète l’excellent travail d’une équipe dévouée et passionnée qui est résolue à incarner les valeurs sur lesquelles notre Société a été fondée il y a plus de 65 ans », a-t-il souligné.

Le magazine Financial Post a publié une entrevue avec Lino Saputo, Jr. au moment de l’annonce initiale de cette nomination en octobre 2019.

À propos du prix P.-D. G. de l’année du CanadaMC

Le programme de prix P.-D. G. de l’année du CanadaMC a été fondé en 1990 pour souligner les réalisations et le leadership exemplaires d’un président-directeur général canadien. Ce prix hautement convoité rend hommage à un leader hors du commun qui a contribué de façon exceptionnelle au secteur des affaires en faisant preuve d’excellence sur le plan du leadership, du rendement organisationnel, de la compétitivité à l’échelle mondiale, de l’innovation et de la responsabilité sociale.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, Joyya, La Paulina, Liddells, Milk2Go/Lait’s Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, South Cape, Stella, Sungold, Tasmanian Heritage, Treasure Cave et Woolwich Goat Dairy. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

