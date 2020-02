LAVAL, Québec, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF) est fière d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de la totalité des actions de 8239991 Canada inc. (« Immersolution ») auprès de M. François-Hughes Liberge pour un prix d'achat total de 291 142 $ dont 80 000 $ est payable en espèces immédiatement, 130 000 $ est payable en émettant immédiatement 2 000 000 actions ordinaires à un prix de 0,065$ chacune, 41 142 $ est une dette prise en charge et 40 000 $ est un solde de prix de vente payable dans 180 jours et conditionnel à l’atteinte de revenus minimum cibles sur cette période.



Immersolution est un revendeur canadien de caméras 3D et de lentilles 360 offrant des technologies de pointe et un soutien complet dans le processus de production d'environnements immersifs 3D pour les marchés de la photographie immobiliers, du commerce de détail et industriels. Immersolution possède accord de distribution exclusif pour le marché canadien avec Matterport, le leader mondial des fournisseurs de caméras 3D sur le marché immobilier et est un distributeur et partenaire de service entièrement autorisé des caméras Leica 360 et Ricoh Theta Z1 360. Immersolution est également en discussion avec d'autres fabricants de caméras 3D. Immersolution fournit également des étuis sur mesure pour la protection et le transport de matériel photographique auprès de clients partout dans le monde. Les revenus bruts d’Immersolution pour les 12 mois terminés le 31 décembre 2019 ont totalisé 807 000$.



Pour Urbanimmersive, cette acquisition donnera accès à de nouvelles opportunités commerciales sur le marché industriel où les clients recherchent des environnements immersifs pour la formation hors site, l'inspection et la gestion de projets de construction. Immersolution proposera des licences d'émulateur 3D Urbanimmersive pour la création d'environnements immersifs à grande échelle à l'aide de caméras 360 distribuées par Immersolution. L'émulateur 3D d'Urbanimmersive, qui a propulsé le « 3D Pocket WebsiteTM » récemment annoncé, sera ajouté en tant que nouvelles couches en ligne ou hors ligne de données de contenu visuel aux solutions existantes des fabricants de caméras d’Immersolution. L'acquisition permettra également à Urbanimmersive de travailler plus étroitement avec les fabricants de caméras 3D et lentilles 360 pour une plus grande diffusion de manière compatible avec son émulateur 3D. De plus, Urbanimmersive bénéficiera de l'acquisition de l'expertise internationalement reconnue de son fondateur M. François Hughes-Liberge. M. Liberge apporte plus de 10 années d'expérience dans le domaine des solutions immersives et a créé un réseau international de partenaires partageant les meilleurs produits et pratiques.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cette acquisition stratégique d’Immersolution qui nous permettra entre autres de bénéficier de l’utilisation accrue de notre technologie immersive de par la diversification de nos activités dans de nouveaux secteurs, d’élargir la gamme de nos produits, d’ajouter de l’expertise technique et commerciale à notre équipe avec l’arrivée de M. Liberge à titre de Directeur Général d’Immersolution, ainsi que de pouvoir bénéficier de son réseau de contacts international », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe expérimentée et dynamique d'Urbanimmersive, considéré dans notre industrie comme un pionnier dans le domaine des solutions immersives. L'émulateur 3D d'Urbanimmersive sera un excellent ajout à nos produits et services car il répond clairement aux besoins mal desservis des technologies 3D réelles telles que la capacité d'être produit et exécuté hors ligne pour des environnements hautement confidentiels, l'abordabilité de la solution et l’accessibilité pour l’utilisateur. Pour moi, l'émulateur 3D devrait être une couche par défaut d'informations sur le contenu visuel de toutes les solutions proposées par Immersolution sur le marché industriel. La combinaison d'Immersolution et d'Urbanimmersive devrait donc créer d'importantes synergies de produits et nous permettre de développer des affaires sur les marchés prometteurs des environnements numériques immersifs », a déclaré François-Hughes Liberge, président d’Immersolution.

Clôture du refinancement du prêt à terme libellé en $US

Par ailleurs, la Société a clôturé le financement préalablement annoncé auprès d’une institution financière canadienne afin de rembourser en totalité le solde du prêt à terme libellé en $US de 1,10 millions $ CA ainsi que de financer les activités courantes de la Société. Ce nouveau prêt de 1,45 millions $ CA est d’une durée de 24 mois, prévoit un amortissement sur 5 ans, un taux d’intérêt variable équivalent au taux de base + 4,50%, soit 6,96% (comparativement à 11,75% pour le prêt précédent) et des garanties similaires. Ce financement prévoit également un prêt de 900k$ amorti sur 20 ans pour l’achat d’un condominium commercial sur la Rive-Sud de Montréal dans le but de relocaliser les bureaux du siège social et qui sera mis en place lors de la prise de possession prévue pour mai 2020.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est un leader offrant une solution de gestion d'entreprise ‘SaaS’ aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. L'émulateur 3D permet de créer rapidement des environnements immersifs de petits espaces existants et futurs tels que des maisons à des environnements extrêmement grands comme des stades, auxquels les clients peuvent interpoler plusieurs couches de jeu de données interactives et contextualisées à de nombreuses fins telles que pour le marketing en ligne, la gestion des actifs de construction et formation et inspection hors site. La Société propose ses fonctionnalités avancées sur un modèle commercial transactionnel à la carte et octroie des licences de sa technologie immersive dans d'autres segments de marché.