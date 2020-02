London, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige globale Unternehmen für Geschäftsluftfahrt, kündigt an, seine Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari auch im zweiten Jahr als offizieller Anbieter für Privatjetflüge fortzusetzen.



Der anspruchsvolle Rennkalender mit oft nur wenigen Tagen zwischen Grands Prix stellt das Team vor Herausforderungen. VistaJet wird das Team bei der Optimierung der Reise- und Transferzeiten in der Formel-1-Saison 2020 unterstützen. In einer Branche, in der Geschwindigkeit und Effizienz ausschlaggebend sind, kann die Scuderia Ferrari die Zeit abseits der Rennstrecke so besser nutzen, um optimal vorbereitet ins Rennen zu gehen.

Thomas Flohr, Gründer und Vorsitzender von VistaJet, ist selbst viele Jahre für Ferrari Rennen in der FIA World Endurance Championship (WEC) gefahren und kennt daher die hohen Anforderungen des Sports und die Konzentration, die erforderlich ist, um unter diesem Druck Leistung zu erbringen.

Bei der Bekanntgabe der Partnerschaft sagte er: „Ich bin unglaublich stolz darauf, das erfolgreichste Rennteam der Welt ein weiteres Jahr zu unterstützen. Wir teilen die Werte Innovation, Technologie und Effizienz. VistaJet wird weiterhin einen reibungslosen Reiseverlauf für die Scuderia Ferrari sicherstellen, damit das Team sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: den Wettbewerb auf der Rennstrecke. Ich bin gespannt, was die Saison 2020 für Sebastian Vettel, Charles Leclerc und das gesamte Ferrari-Team bringt. Forza Ferrari!“

VistaJet legt größten Wert auf Service und operative Exzellenz. Das Unternehmen besitzt eine eigene Flotte mit mehr als 70 Flugzeugen und hat über 174.000 Flüge durchgeführt und 436.000 Passagiere sicher zu mehr als 1.900 Flughäfen auf der ganzen Welt gebracht.

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Unternehmen für Geschäftsluftfahrt und hat mit seinen mehr als 70 silber-roten Jets Unternehmenskunden, Regierungsmitglieder und Privatkunden in mehr als 187 Länder und damit in 96 % der Welt geflogen. Das 2004 gegründete Unternehmen hat als Vorreiter ein innovatives Geschäftsmodell entwickelt, bei dem die Kunden die gesamte Flugzeugflotte des Unternehmens flexibel nutzen können, aber nur für die Flugstunden bezahlen, ohne die Verpflichtungen und Vermögensrisiken tragen zu müssen, die mit dem Besitz eines Flugzeugs einhergehen. Die Mitgliedschaft im einzigartigen VistaJet-Programm bietet Kunden maßgeschneiderte Abonnements für Flugstunden, sodass sie mit den Mittel- und Langstreckenjets des Unternehmens jederzeit und überall hin fliegen können.

VistaJet ist Teil der Vista Global Holding, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Geschäftsluftfahrt. Die Gruppe umfasst ein einzigartiges Portfolio an Unternehmen, die mit verschiedenen Asset-Light-Lösungen alle wesentlichen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abdecken.

Weitere Informationen und Nachrichten zu VistaJet finden Sie unter vistajet.com

