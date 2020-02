LONDRES, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, première et unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires, annonce son partenariat avec l'écurie Scuderia Ferrari pour la deuxième année consécutive en tant que Fournisseur officiel de voyages en jet privé.



Confrontée à des calendriers de courses toujours plus exigeants, avec souvent seulement quelques jours entre chaque Grand Prix, l'écurie a des délais difficiles à tenir. VistaJet l'aidera à optimiser ses temps de voyage et de transfert tout au long de la saison de Formule 1 2020. Dans un secteur où la vitesse et l'efficacité sont fondamentales, l'écurie Scuderia Ferrari pourra mieux utiliser son temps hors course afin d'arriver dans une condition optimale.

Ayant conduit des modèles Ferrari en compétition pendant de nombreuses années et en tant que pilote officiel du Championnat du monde d'endurance FIA (WEC), le fondateur et président de VistaJet, Thomas Flohr, sait à quel point le monde des courses est exigeant et connaît la concentration intense requise pour gérer une telle pression.

Annonçant ce partenariat, Thomas Flohr a déclaré : « Je suis incroyablement fier de soutenir l'écurie la plus emblématique et prospère au monde pour une deuxième année. L'innovation, la technologie et l'accent que nous mettons sur l'efficacité sont des valeurs que nous partageons avec elle. VistaJet continuera d'offrir des voyages harmonieux à l'écurie Scuderia Ferrari, afin d'assurer qu'elle se focalise sur ce qui compte vraiment : les courses des compétitions. Je me réjouis à l'idée de voir ce que la saison 2020 réserve à Sebastian Vettel, Charles Leclerc et toute l'écurie Ferrari. Forza Ferrari ! »

VistaJet accorde une importance absolue au service et à l'excellence opérationnelle. Possédant dans sa flotte plus de 70 aéronefs, VistaJet a réalisé plus de 174 000 vols à l'échelle mondiale, permettant le transport en toute sécurité de plus de 436 000 passagers vers plus de 1 900 aéroports à travers le monde.

www.vistajet.com/ferrari

Renseignements

Jennifer Farquhar | VistaJet | T : +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation. Sur sa flotte qui compte plus de 70 jets d'affaires aux couleurs rouge et argent, VistaJet fait voyager des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans près de 187 pays, couvrant ainsi 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à une flotte entière de jets, tout en payant uniquement leurs heures de vol, et sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété d'un avion personnel. L'adhésion au programme emblématique de VistaJet offre à ses clients une souscription sur mesure d'heures de vol sur sa flotte de jets moyen et long-courriers, leur permettant de voyager à tout moment, et partout.

VistaJet fait partie de Vista Global Holding, le groupe le plus important au monde en matière d'aviation d'affaires, intégrant un portefeuille unique d'entreprises offrant des solutions peu gourmandes en capital pour couvrir tous les principaux aspects de l'aviation d'affaires.

Pour plus d'informations et connaître les actualités de VistaJet, rendez-vous à l'adresse vistajet.com

Des photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles à l'adresse :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/782c8017-86c6-4593-becb-42bf7a799013