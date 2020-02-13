伦敦, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上首家也是唯一的全球商务航空公司VistaJet宣布，该公司将作为私人飞机出行服务官方供应商，与Scuderia Ferrari车队进行连续第二年的合作。



随着赛程安排日益紧张，大奖赛之间往往仅有数天间隔，车队面临时间方面的挑战。VistaJet将在整个2020一级方程式赛季期间支持该车队，优化其旅程及中转时间。作为将速度和效率作为根本的赛车行业的一员，Scuderia Ferrari车队将进一步充分利用场下时间以便以最佳状态投入比赛。

VistaJet公司创始人兼董事长Thomas Flohr曾与法拉利车队共同参赛多年并且是国际汽联世界耐力锦标赛（WEC）的正式参赛车手，他对赛车行业的严苛要求以及在高压之下参赛所需的高度专注力深有体会。

在宣布此项合作时，Thomas Flohr表示：“我为能够连续第二年为世界上最知名、最成功的车队提供支持而深感自豪。在创新、技术和注重效率方面，我们与车队有着共同的价值观。VistaJet将继续为Scuderia Ferrari车队提供顺畅的交通服务，确保他们能将注意力集中于最为重要的环节，那就是赛场上的争夺。我热切期待着Sebastian Vettel、Charles Leclerc以及整个法拉利车队在2020赛季的表现。加油，法拉利！”

VistaJet对卓越服务与运营给予高度关注。VistaJet拥有超过70架飞机组成的机队，已在全球完成了超过17.4万次飞行，将超过43.6万人次的旅客安全送达世界各地1900多个机场。

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联系信息

Jennifer Farquhar | VistaJet | 电话：+44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的该公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。VistaJet的标志性会员计划让客户通过定制的订阅服务，随时随地获得该公司中远途机队所提供的按小时数计费的飞行服务。

VistaJet隶属于Vista Global Holding，这是一家世界领先的商务航空服务集团，拥有独具特色的下属企业组合，提供轻资产解决方案以满足商务航空服务所有关键层面的需求。

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