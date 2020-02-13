倫敦, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球首間及唯一一間商務航空公司 VistaJet 宣佈連續第二年與 Scuderia Ferrari 車隊合作，成為私人飛機旅程的官方供應商。



由於賽事日期安排越來越緊湊，各大奬賽之間往往只相隔幾天，因此車隊的時間表亦非常緊迫。VistaJet 將於 2020 年整個一級方程式賽季裡，為車隊提供最佳旅程及轉接時間，支援車隊。速度與效率是賽車界的關鍵，Scuderia Ferrari 車隊將可以更佳方式利用賽道外的時間，以最佳狀態到達賽事地點。

VistaJet 的創辦人兼主席 Thomas Flohr 曾與 Ferrari 車隊出賽多年，亦是 FIA World Endurance Championship, WEC 的官方車手，因此深明賽車的要求，以及車手需要全神貫注，方可在極大壓力下達到最佳表現。

在宣佈這合作關係時，Thomas Flohr 表示︰「可以連續第二年支援全球最有代表性，而且最成功的賽車車隊，令我深感自豪。我們有著同樣追求創新、科技與效率的價值。VistaJet 將會繼續為 Scuderia Ferrari 車隊提供暢順的旅程，確保他們可以專注於賽道上的比賽，這是首要任務。我非常期待在 2020 年賽季裡，看到 Sebastian Vettel、Charles Leclerc 以及整個 Ferrari 車隊的表現。Forza Ferrari！」

VistaJet 以服務及卓越運營為首。現在，VistaJet 擁有超過 70 架飛機，已在全球完成逾 174,000 趟航程，載送超過 436,000 名乘客安全抵達世界各地 1,900 多個機場。

www.vistajet.com/ferrari

聯絡人︰

Jennifer Farquhar | VistaJet | 電話︰+44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

關於 VistaJet

VistaJet 是第一家也是唯一一家全球航空公司。VistaJet 擁有 70 多架銀色和紅色商務飛機，已將公司、政府和私人客戶空運至 187 個國家/地區，覆蓋全球 96%。該公司於 2004 年創建，開創了一種創新的商業模式。在這種模式下，客戶只需支付飛行時間，就可以使用整個機隊，而無需承擔與飛機所有權相關的責任和資產風險。VistaJet 特別設有會員計劃，為客戶提供預訂服務，讓客戶可以隨時隨地預訂中線及長線航班的飛行時數。

VistaJet 是 Vista Global Holding 的成員。作為全球領導業界的商務航空集團，Vista Global Holding 整合獨特的公司組合，提供不同的解決方案，覆蓋商務航空的各個範疇。

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