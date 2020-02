COCONUT CREEK, Floride, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) (« Willis »), un important loueur de réacteurs commerciaux, a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Willis Engine Securitization Trust II, qui sera renommée Willis Engine Structured Trust V (« WEST ») au plus tard à la date d'émission des obligations, propose d'offrir 366,2 millions de dollars en capital global d'obligations à taux fixe (les « Obligations »). Il est prévu que les obligations soient émises en trois séries, les obligations de série A devant être émises pour un capital total d'environ 303,0 millions de dollars, les obligations de série B pour un capital total d'environ 42,1 millions de dollars et les obligations de série C pour un capital global d'environ 21,1 millions de dollars. Les obligations seront garanties, entre autres, par les participations directes et indirectes de WEST dans un portefeuille de 54 moteurs d'avions et trois cellules, dont 25 moteurs d'avions et trois cellules que WEST acquerra auprès de Willis en vertu d'une convention d'achat d'actifs. Le reste des actifs est actuellement détenu par WEST.



Le produit net des obligations sera principalement utilisé pour (i) rembourser intégralement le capital total des obligations à terme à taux fixe de catégorie 2012-A en circulation émises par WEST et payer tout intérêt couru et impayé sur celles-ci, (ii) payer les frais et dépenses liés à l'émission des obligations, (iii) payer périodiquement Willis sur une période de livraison de 270 jours en contrepartie des moteurs d'avion et des cellules acquises par WEST auprès de Willis dans le cadre du financement et (iv) distribuer à Willis tout ou partie du produit excédentaire, dans la mesure où un produit excédentaire subsisterait après la réalisation de ce qui précède. Willis utilisera tout produit net qu'elle recevra aux fins générales de l'entreprise.

Les obligations offertes par WEST n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (la « Securities Act ») telle que modifiée et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement. Les obligations sont offertes uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières, et hors des États-Unis aux personnes non américaines en vertu du règlement S de ladite loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune obligation ne sera vendue dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de la ou des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Le présent communiqué de presse est publié conformément à la règle 135c de la Loi sur les valeurs mobilières.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées au négoce de moteurs et d'avions, aux pools de location de moteurs et aux services de gestion d'actifs soutenus par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management Limited, ainsi que diverses solutions de fin de vie pour les moteurs et le matériel aéronautique fournies par sa filiale Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des attentes futures et ne constituent pas des garantis. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne sommes pas tenus de les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter : les effets sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que les activités terroristes, les variations des prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, y compris les taux de croissance des marchés et d'autres facteurs économiques, les risques associés à la possession et à la location de réacteurs et d'avions, notre capacité à négocier avec succès les achats, les ventes et les locations d'équipement, à recouvrer les montants dus et à contrôler les coûts et les dépenses, les variations des taux d'intérêt et la disponibilité du capital, tant pour nous que pour nos clients, notre capacité à continuer de répondre aux demandes changeantes des clients, les changements réglementaires affectant les opérations des compagnies aériennes, la maintenance des avions, les normes comptables et les taxes, la valeur marchande des moteurs et autres actifs de notre portefeuille et les risques détaillés dans le rapport annuel de Willis sur formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.