ROUYN-NORANDA, Québec, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle débutera des forages d’exploration et de définition sur le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. Cette campagne de forage vise à évaluer la présence de minéralisation dans le pilier de surface de l’ancienne mine. Une campagne de 1 500 mètres de forage sera exécutée durant les prochaines semaines et permettra, entre autres, de démarrer la phase 2 du projet Pershing-Manitou, qui vise à extraire un échantillon en vrac provenant du pilier de surface. Ces forages fourniront les informations nécessaires aux différents travaux d’ingénierie liés à la réalisation du projet.



La phase 1 du projet Pershing-Manitou est toujours en court et vise à faire l’usinage à forfait d’un tas de matériel minéralisé entreposé sur le site minier. Les différents tests minéralurgiques entrepris à l’automne 2019 ont été positifs (communiqués de presse du 8 et 22 octobre 2019). Un plan de restauration du site minier Pershing-Manitou a été soumis au Ministère des Ressources Naturelles le 2 décembre 2019 et est nécessaire pour l’obtention du permis d’échantillonnage en vrac. Ce permis va permettre de récupérer le matériel minéralisé abandonné sur le site suite à l’exploitation de la mine Pershing-Manitou et de le transporter dans une usine à forfait.

La Société travaille actuellement avec le Centre de recherche universitaire en collaboration avec le gouvernement pour la réalisation de la phase 1. L’approche novatrice développée par Pershimex permettra de restaurer et de réhabiliter un site minier orphelin. L’entreposage du tas de matériel minéralisé sur le terrain depuis plus de 60 ans représente un risque potentiel pour certains métaux lourds pouvant se libérer et se diffuser dans l’environnement. Les tests environnementaux réalisés par URSTM à l’automne 2019 confirment en effet que le nickel, le molybdène et l’arsenic sont lixiviables. L’enlèvement du tas de matériel minéralisé et le traitement de celui-ci permettra bien entendu d’extraire de l’or, mais également de retirer de l’environnement ce passif minier historique. Le plan de restauration soumis par Pershimex permettra de remettre l’ancien site minier en bon état pour les générations futures. Si l’évolution de la phase 1 est positive, la Société aura transformé un passif environnemental en un projet de développement durable.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : «la campagne de forage qui va débuter sous peu vise l’évaluation et la confirmation de minéralisation dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. Cette campagne de forage nous permettra de mettre en branle la phase 2 de notre ambitieux projet Pershing-Manitou. Ce projet est une façon concrète de démontrer notre engagement, notre professionnalisme et notre détermination à mener des travaux miniers bénéfiques pour toute les parties prenantes »

Corporation Ressources Pershimex – Aperçu rapide

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims.



Détient 100% des droits de la propriété Courville sur laquelle se trouve l’ancienne Mine Pershing-Manitou.



Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

