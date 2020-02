Médecine Nucléaire/ Radiopharmacie/Logistique

Loos, France, siège d'Isovital, 13 février 2020 :

ISOVITAL - Radiopharma Logistics Group (RLG) ; Audit de certification ISO 9001-2015 positif pour « l’organisation de transport de matières radioactives et dangereuses ».

Suite à l’audit de surveillance de Janvier 2020, Isovital est heureux d’annoncer le maintien de sa certification ISO 9001-2015 pour « l’organisation de transport de matières radioactives et dangereuses »

Philippe Sueur, Président d’Isovital a déclaré : « Maillon essentiel de sa chaine de valeur, le transport multi-modal des matières radioactives et dangereuses revêt un intérêt majeur pour les patients et je me réjouis pleinement du maintien de notre certification. Il illustre à nouveau le professionnalisme de nos équipes et de nos partenaires. Unique parmi les sociétés dédiées au transport de radio-pharmaceutiques, cette reconnaissance différencie Isovital et nous oblige tant vis à vis de nos clients que des personnes malades ».

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Service international (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotope Services International, en Belgique (ISI). En 2018, plus de 11 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.radiopharmalogistics.com/

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/