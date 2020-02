Pour l’extérieur, de nouveaux phares, une nouvelle calandre et de nouvelles jantes



Pour l’intérieur, davantage de systèmes perfectionnés d’aide à la conduite et de technologies

TORONTO, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada Inc. (KCI) a dévoilé une version améliorée du Niro hybride et Niro hybride rechargeable La réédition, en milieu de cycle, du populaire multisegment compact et primé est dotée de plusieurs améliorations extérieures, notamment des phares avant et antibrouillard à DEL optionnels, une nouvelle calandre losangée et des feux de jour à DEL à double chevron. La plaque de protection décorative à l’arrière est plus épaisse et plus prononcée, tandis que l’aspect plus moderne des feux arrière à DEL optionnels rend le véhicule plus attrayant. Enfin, de nouveaux designs de jantes en alliage de 16 et de 18 pouces sont maintenant disponibles.

« Nous avons inclus des éléments de design modernes pour accentuer les traits uniques qui démarquent le Niro, » explique M. Michael Kopke, directeur général du marketing de KCI. « Vous constaterez, en particulier, les feux de jour à DEL à double chevron, une caractéristique surprenante et rarement vue sur ce type de véhicule ».

À l’intérieur, les différents écrans d’affichage du nouveau Niro sont également modernisés. Le tableau de bord redessiné inclut un écran de 7 pouces avec des graphismes raffinés pour les différents modes de conduite. L’écran central de série est un écran tactile de 8 pouces que l’on peut encore sublimer en choisissant le navigateur optionnel à écran tactile de 10,25 pouces et la chaîne audio de luxe Harman/Kardon. Tous sont dotés de l’interface conviviale pour laquelle Kia est renommée. Enfin, le frein de stationnement électronique et l’éclairage d’ambiance à six couleurs, tous deux optionnels, terminent la liste des modifications intérieures.

En plus des nombreux systèmes d’assistance à la conduitei déjà inclus dans le Niro, le nouveau modèle ajoute l’assistance de suivi de voie, l’assistance de maintien de voie et la commande automatique des feux. Ces caractéristiques, déjà présentes depuis quelque temps sur d’autres modèles Kia, ont été intégrées au nouveau Niro 2020.

Le groupe motopropulseur ainsi que les dimensions et les capacités extérieures et intérieures demeurent identiques à ceux du modèle précédent. Cela signifie que le Niro hybride reste en tête de l’économie de carburant, avec une consommation combinée de seulement 4,7 L/100 km, et que le Niro hybride rechargeable conserve son autonomie entièrement électrique de 42 kilomètres, ne manquant pas de limiter les trajets à la pompe.

Le Niro hybride 2020 et le Niro hybride rechargeable sont en route vers les concessions Kia, pour que les clients puissent en faire l’expérience dès à présent.

Prix des différentes versions du Niro hybride (HEV) 2020 : L HEV 26 595 $ EX HEV 28 995 $ EX Premium HEV 31 495 $ SX Tourisme HEV 34 995 $ Prix des différentes versions du Niro hybride rechargeable (PHEV) 2020 : EX Premium PHEV 35 695 $ SX Tourisme PHEV 37 995 $

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue. Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments, ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et le nouveau Seltos. Pour en savoir plus sur l’avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

i Ces caractéristiques ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Toujours conduire avec prudence et de façon sécuritaire.

