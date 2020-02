Ampligen® a obtenu un taux de survie de 100 % à des niveaux de dosage humains cliniquement atteignables pour le SARS dans le cadre d'expérimentations sur des animaux

Ampligen est essentiel dans l'élaboration d'un vaccin « universel » à large spectre contre le coronavirus

OCALA, Floride, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American : AIM) a annoncé aujourd'hui le dépôt de trois demandes de brevets provisoires liés à son médicament candidat Ampligen dans le cadre des efforts de l'entreprise afin de participer aux efforts de la communauté médicale mondiale pour lutter contre le coronavivus mortel de Wuhan qui a contaminé jusqu'à présent environ 40 000 personnes et en a tué presque 1 000, principalement en Chine.

Les coronavirus sont une grande famille de virus, à laquelle appartient le grave Syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). Après qu'une épidémie de SARS dans la province de Guangdong au sud de la Chine en 2002 a enregistré plus de 8 000 cas et plus de 800 décès, les Instituts nationaux de la santé des États-Unis ont commandé des études visant à évaluer des traitements potentiels pour le SARS. Ampligen a obtenu un taux de survie de 100 % — par rapport à une mortalité de 100 % — à des niveaux de dosage humains cliniquement atteignables dans des expérimentations sur des animaux. Des séquences d'ARN majeures du virus du SARS sont très similaires à celles du coronavirus de Wuhan et la société espère qu'Ampligen sera aussi efficace contre cette épidémie.

AIM, une société pharmaceutique spécialisée dans l'immunologie et axée sur la recherche et le développement d'agents thérapeutiques pour traiter les troubles immunitaires, les maladies virales et de multiples types de cancers, recherche déjà des moyens de fournir sa technologie Ampligen aux pays les plus touchés par l'épidémie.

AIM est convaincue qu'Ampligen a le potentiel d'être à la fois un traitement précoce et un traitement prophylactique contre le coronavirus de Wuhan, qui a commencé en Chine avant de s'étendre rapidement à d'autres pays. Les trois demandes de brevets provisoires de l'entreprise comprennent : 1) Ampligen en tant que traitement contre le coronavirus de Wuhan ; 2) Ampligen dans le cadre d'un vaccin intranasal universel proposé contre le coronavirus qui associe Ampligen à un coronavirus de Wuhan inactivé, assurant une immunité et une protection croisée, et ; 3) un procédé de fabrication à grande échelle pour Ampligen. Conformément au Traité de coopération en matière de brevets de 1970, qui garantit des protections internationales aux brevets, les trois demandes de brevets provisoires peuvent devenir des demandes de brevets internationaux en fonction de leur date de dépôt. Sinon, des dépôts directs dans de nombreux pays sont possibles en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, un accord international. La Chine, l'épicentre de l'épidémie, a signé à la fois le traité et l'accord.

« Notre analyse des séquences d'ARN du virus du SARS et du coronavirus de Wuhan et nos recherches ont conduit AIM à penser qu'Ampligen possède un fort potentiel thérapeutique à la fois en tant que traitement précoce et prophylactique contre ce nouveau virus mortel », a déclaré Thomas K. Equels, PDG d'AIM. « Si les essais cliniques suivent les résultats des tests sur le SARS réalisés sur des animaux, cela signifie qu'il sera possible d'aider les personnes qui sont déjà malades ainsi que les personnes directement exposées aux virus à mesure qu'il se propage. Cela est particulièrement important pour les professionnels de la santé qui travaillent dans des environnements médicaux pour contenir l'urgence mondiale, ainsi que les personnes placées en quarantaine dans des camps ou sur des bateaux de croisière. Le vaccin universel contre le coronavirus d'AIM est principalement destiné à vacciner contre le coronavirus de Wuhan, mais grâce aux capacités uniques d'Ampligen, il pourrait également protéger contre d'autres formes de coronavirus et futures mutations du coronavirus de Wuhan. AIM est une petite société de recherches en immunologie mais nous voulons apporter notre contribution. Nous sommes convaincus que l'humanité doit combattre ensemble les menaces virales. Il s'agit de notre effort pour faire la différence dans la menace mondiale que représente le coronavirus de Wuhan. »

Ampligen est le seul antagoniste du récepteur 3 de type toll connu, basé sur un ARN double brin synthétique avec un profil d'innocuité intranasal, intrapéritonéal et intravéneux bien développé tout en démontrant une puissante activité antivirale contre un large spectre de virus. Le médicament est également utilisé dans plusieurs études cliniques en immuno-oncologie actuellement en cours. AIM a récemment produit plus de 10 000 flacons d'Ampligen.

À propos d'AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. est une société pharmaceutique spécialisée dans l'immunologie et axée sur la recherche et le développement d'agents thérapeutiques pour traiter les troubles immunitaires, les maladies virales et de multiples types de cancer. Les produits phares d'AIM comprennent le rintatolimod, un médicament approuvé en Argentine (noms commerciaux Ampligen® ou Rintamod®) et le médicament approuvé par la FDA, Alferon N Injection®. Sur la base des résultats des études pré-cliniques et des essais cliniques publiés après examen par des pairs, AIM est convaincue qu'Ampligen® peut avoir des propriétés anti-cancéreuses et anti-virales à large spectre. Les essais cliniques d'Ampligen® comprennent des études de patients atteints d'hypernéphromes, de mélanomes malins, de cancers colorectaux, de cancers ovariens récidivants avancés et de cancers du sein métastatiques triple négatif. Ces utilisations potentielles, et d'autres, nécessiteront des essais cliniques supplémentaires visant à confirmer les données d'innocuité et d'efficacité nécessaires pour obtenir une approbation règlementaire et un financement supplémentaire. Rintatolimod est un ARN double brin en cours de développement pour les maladies invalidantes et troubles du système immunitaire d'envergure mondiale.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être des énoncés prospectifs qui impliquent un certain nombre de risques et incertitudes. Par exemple, le dépôt de demandes de brevets provisoires ne garantit aucunement que les brevets seront accordés. Rien ne permet de faire quelconque garantie concernant tout essai clinique relatif à l'objet des présentes. Aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que les essais en cours ou prévus seront fructueux ni qu'ils généreront des données favorables et les essais sont soumis à de nombreux facteurs, y compris l'absence d'une ou plusieurs approbation(s) règlementaire(s), l'absence du médicament étudié ou un changement dans les priorités des institutions parrainant chaque essai. En outre, le début des essais cliniques prévus peut ne pas avoir lieu suite à l'absence d'une ou de plusieurs approbation(s) règlementaires(s) ou l'absence du médicament étudié. Même une fois que ces essais cliniques ont débuté, nous ne pouvons assurer qu'ils seront fructueux ou qu'ils généreront des données utiles ou s'ils nécessiteront un financement supplémentaire. Entre autres choses, concernant ces énoncés prospectifs, nous invoquons la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs mentionnés dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter les circonstances ou événements survenant après la date à laquelle ils sont formulés. Le présent communiqué de presse ainsi que des communiqués antérieurs sont disponibles à l'adresse www.aimimmuno.com. Les informations disponibles sur notre site Web ne sont pas intégrées par renvoi à ce communiqué de presse et sont incluses à des fins de référence uniquement.

Contacts :

Crescendo Communications, LLC

Téléphone : 212-671-1021

E-mail : aim@crescendo-ir.com

AIM ImmunoTech Inc.

Téléphone : 800-778-4042

E-mail : IR@aimimmuno.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d12855ed-8007-4ebe-bef5-6b3aaac80729.