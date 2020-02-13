Ampligen® достиг 100% выживаемости при клинически достижимых уровнях дозировки для человека при вирусе SARS в экспериментах на животных

Ampligen - ключ к предлагаемой универсальной коронавирусной вакцине широкого спектра действия.

ОКАЛА, Флорида, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM) объявила сегодня о подаче трех предварительных патентных заявок относительнo лекарственнoго препаратa Ampligen, выдвигаемого в качестве вакцины в попытке компании присоединиться к мировому сообществу в сфере здравоохранения в борьбе против смертельного Уханьского коронавируса, который поразил около 40.000 людей и от которого умерло почти тысяча человек, преимущественно в Китае.

Коронавирусы представляют собой большое семейство вирусов, включая смертельно опасный острый респираторный синдром (SARS). После того, как в 2002 году вспышка атипичной пневмонии в провинции Гуандун на юге Китая вызвала более 8.000 случаев и более 800 смертей, Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов Америки заказал проведение исследований для оценки потенциального лечения SARS. Ampligen достиг 100% выживаемости - по сравнению со 100% смертностью - при клинически достижимых уровнях дозировки для человека в экспериментах на животных. Вирус SARS очень схожен по ключевым генетическим последовательностям РНК с коронавирусом Ухани, и компания ожидает, что Ampligen будет столь же эффективен в лечении Уханьского коронавируса.

AIM - это компания иммуно-фармацевтики, занимающаяся исследованиями и разработками терапевтических средств для лечения иммунных расстройств, вирусных заболеваний и различных видов рака - уже мобилизовала ресурсы для выявления способов предоставления технологии Ampligen, в первую очередь странам пораженным пандемией.

AIM считает, что Ampligen потенциально может быть как ранним лечением, так и профилактикой Уханьского коронавируса, который возник в Китае прежде чем быстро распространиться в другие страны. Три предварительные патентные заявки компании включают: 1) Ampligen в качестве терапии для коронавируса Ухань; 2) Ampligen как часть предлагаемой интраназальной универсальной вакцины против коронавируса, которая сочетает Ampligen с инактивированным коронавирусом Ухань, передавая иммунитет и перекрестную защиту; 3) процесс производства большого объема Ampligen. В соответствии с Договором о патентной кооперации 1970 г., который предусматривает международную защиту патентов, три предварительные патентные заявки могут преобразовываться в международные патентные заявки на основе даты их подачи. В качестве альтернативы, прямые национальные заявки во многих странах возможны в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 года и соответствующим международным соглашением. Китай, эпицентр эпидемии, подписал как конвенцию, так и соглашение.

«Наш анализ РНК-последовательности вируса SARS и коронавируса Ухань и наше исследование позволяют AIM полагать, что Ampligen обладает значительным терапевтическим потенциалом как в начале лечения, так и в профилактике этого нового и смертельного вируса», - сказал генеральный директор AIM Thomas K. Equels. «Если клинические испытания будут соответствуют результатам тестирования SARS на животных, то это будет означать появление возможности оказания помощи уже как заболевшим людям, так и профилактику для людей, непосредственно контактирующих с распространяющимся вирусом; что особенно важно для медицинских сотрудников в больничных условиях, сдерживающих глобальную чрезвычайную ситуацию, а также для людей помещенных под карантин во временныx лагеряx и на круизных лайнерах. Концепция компании AIM разработки универсальной вакцины против коронавируса в первую очередь предназначена для инокуляции против коронавируса Ухань, однако благодаря уникальным возможностям Ampligen может также защитить от других форм коронавируса и будущих мутаций коронавируса Ухань. AIM - небольшая иммунологическая исследовательская компания, но мы хотим внести свой вклад. Мы считаем, что человечество должно объединиться, чтобы победить такие вирусные угрозы. Это наши усилия изменить эту всемирную угрозу, создаваемую коронавирусом Ухань ».

Ampligen является единственным известным специфическим Толл-подобным рецептором 3 на основе синтетической двухцепочечной РНК с хорошо развитым внутривенным, внутрибрюшинным и интраназальным профилем безопасности, демонстрируя при этом сильную антивирусную активность против широкого спектра вирусов. Препарат также используется в многочисленных текущих иммуно-онкологических клинических исследованиях. AIM недавно выпустила более 10.000 флаконов Ampligen.

О компании AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. - это иммуно-фармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями и разработками терапевтических средств для лечения иммунных нарушений, вирусных заболеваний и различных видов рака. Флагманские продукты AIM включают одобренный в Аргентине препарат Rintatolimod (торговые марки Ampligen® или Rintamod®) и одобренный FDA препарат Alferon N Injection®. Основываясь на результатах опубликованных, рецензированных доклинических исследований и клинических испытаний, AIM считает, что Ampligen® может обладать широким спектром противовирусных и противораковых свойств. Клинические испытания Ampligen® включают исследования больных раком с почечно-клеточным раком, злокачественной меланомой, колоректальным раком, распространенным рецидивирующим раком яичников и тройным негативным метастатическим раком молочной железы. Эти и другие потенциальные применения потребуют дополнительных клинических испытаний для подтверждения данных о безопасности и эффективности, необходимых для подтверждения соответствия нормативным требованиям и дополнительного финансирования. Ринтатолимод представляет собой двухцепочечную РНК, разрабатываемую для лечения изнурительных заболеваний и нарушений иммунной системы.

Предупреждение

Некоторые из заявлений, включенных в этот пресс-релиз, могут быть прогнозными заявлениями, которые связаны с рядом рисков и неопределенностей. Например, подача предварительных заявок на патенты не дает никаких гарантий того, что патенты будут в конечном итоге предоставлены. Мы не можем дать никаких гарантий относительно будущих клинических испытаний, связанных с данным вопросом. Невозможно дать заверения относительно того, будут ли текущие или запланированные испытания успешными или позволят получить благоприятные данные, и испытания будут зависеть от многих факторов, в том числе от недостатка одобрения регулирующих органов, отсутствия исследуемого лекарственного средства или изменения приоритетов в учреждениях спонсирующих другие испытания. Кроме того, начало запланированных клинических испытаний может не произойти из-за многих факторов, включая отсутствие одобрения регулирующих органов или отсутствие исследуемого препарата. Даже если эти клинические испытания будут начаты, мы не можем гарантировать, что они будут успешными, позволят получить какие-либо полезные данные или потребуют дополнительного финансирования. Среди прочего, для заявлений о перспективах, мы требуем защиты согласно правилам безопасной гавани, содержащихся в законе Private Securities Litigation Reform Act от 1995 года. Любые прогнозные заявления, изложенные в настоящем пресс-релизе, распространяются только на дату выпуска этого пресс-релиза. Мы не обязуемся обновлять какие-либо из этих прогнозных заявлений, чтобы отразить события или обстоятельства, которые произошли после даты настоящего пресс-релиза. Этот пресс-релиз и предыдущие выпуски доступны на сайте www.aimimmuno.com . Информация, найденная на нашем веб-сайте, не включена в настоящий пресс-релиз посредством ссылки и включена только для справочных целей.

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