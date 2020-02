BRIDGEWATER, N.J., 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur de produits IdO, numériques, basés sur la messagerie et le cloud, a annoncé aujourd'hui que sa solution Personal Cloud a été pleinement intégrée à Pocket Geek d'Assurant en vue de fournir une solution de protection des appareils et contenus améliorée à un opérateur nord-américain de premier plan.



Assurant, Inc., un leader du marché des solutions de gestion des risques et de protection des appareils mobiles, a choisi la plateforme Personal Cloud de Synchronoss pour accroître la valeur ajoutée de son offre de protection des appareils mobiles, améliorer l'expérience client et créer de nouvelles opportunités de revenu pour ses clients.

« En ajoutant la solution Synchronoss Personal Cloud à notre plateforme Pocket Geek, nous serons en mesure d'offrir à nos clients une façon significative d'interagir avec leur contenu tout en protégeant leurs précieuses données personnelles sur une large variété d'appareils et de systèmes d'exploitation », a déclaré Manny Becerra, président de la division Global Connected Living chez Assurant. « Nous sommes ravis de fournir à nos clients et à leurs clients la solution de cloud personnel et de protection mobile la plus complète et la plus riche en fonctionnalités de l'industrie, à un moment où la protection et la gestion du contenu numérique des clients représentent des enjeux cruciaux. »

L'intégration qui est maintenant achevée signifie que les clients d'Assurant seront en mesure de sauvegarder facilement toutes leurs données personnelles depuis leurs appareils au moyen de l'application de protection des appareils Pocket Geek d'Assurant. Les clients pourront protéger et rétablir leur contenu si leur dispositif est endommagé ou perdu, mais aussi accéder à de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que du contenu mis en avant, des retours en arrière, des étiquettes et des recherches, les capacités de modification et d'impression de photos qui sont regroupés dans leur programme de protection et accédés depuis l'application d'accompagnement Pocket Geek Cloud.

« Nous voyons une valeur exceptionnelle à travailler avec Assurant en vue de fournir aux opérateurs mondiaux de nouvelles options pour des plans ou formules de protections des appareils et des contenus simplifiés. Nous sommes impatients de compléter les autres déploiements planifiés, notamment un plus tard en 2020 avec un opérateur mobile de premier plan au Royaume-Uni », a déclaré Glenn Lurie, président et PDG de Synchronoss. « Notre objectif vise à donner aux opérateurs du monde entier la capacité à protéger l'intégralité de la relation avec les clients, englobant à la fois les appareils et le contenu, tout en générant de nouveaux flux de revenu supplémentaires, donnant aux clients une tranquillité d'esprit, ainsi que la capacité d'accéder très tôt et d'interagir avec leur contenu dans le cloud. »

À propos de Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises créent de nouveaux revenus, réduisent les coûts et séduisent leurs abonnés avec des produits de cloud, de messagerie, numériques et de l'IdO, prenant en charge des centaines de millions d’abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux modifient la manière dont les clients Technologie-Médias-Télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site : www.synchronoss.com

