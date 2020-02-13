新泽西州布里奇沃特, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送、数字和物联网产品全球领先企业及创新机构 Synchronoss Technologies, Inc. （NASDAQ: SNCR）今日宣布，Synchronoss的个人云解决方案已全面集成到Assurant Pocket Geek平台，从而为北美领先运营商提供更强的设备和内容保护解决方案。



移动设备保护和市场管理解决方案领先企业Assurant, Inc.选择Synchronoss的个人云平台为其移动设备保护服务进行增值，改善客户体验并为客户创造收入机会。

“通过将Synchronoss的个人云解决方案捆绑到我们的Pocket Geek平台上，我们将能够为客户提供富有意义的方式来处理他们的内容，同时保护他们在各种设备和操作系统上的宝贵的个人数据，” Assurant全球互联生活总裁Manny Becerra表示。“在如今这个消费者数字内容保护和管理都至关重要的时代，我们很高兴能为我们的客户及他们的客户提供业界最全面、功能最丰富的移动保护和个人云解决方案。”

集成已完成意味着Assurant客户的客户将能够通过Assurant的Pocket Geek设备保护应用程序，方便地备份他们设备上的所有个人数据。万一设备损坏或丢失，客户将能够保护和恢复他们的内容，同时还可通过Pocket Geek Cloud伙伴应用访问捆绑到他们的保护程序的全新重要功能，例如突出显示、闪回、标签和搜索、图片编辑以及照片打印功能。

“我们看到了与Assurant合作为全球运营商提供简化设备和内容保护计划及捆绑件等全新选项的巨大价值，我们期待完成更多计划中的部署，其中包括在2020年下半年与一家领先的英国移动运营商合作，”Synchronoss总裁兼首席执行官Glenn Lurie表示， “我们的目标是让全球运营商有能力保护包括设备和内容在内的完整的客户关系，同时产生新的增量收入流，让消费者能够安心并轻松地访问和处理他们云中的内容。”

如需了解更多信息，请访问Synchronoss网站 www.synchronoss.com 。

关于Synchronoss

Synchronoss（纳斯达克代码：SNCR）通过云技术、消息推送、数字以及物联网产品，转变企业创造收入、降低成本以及娱乐用户的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。Synchronoss凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系，以及才干出众的员工，颠覆了技术-媒体-电信客户增长业务的方式。更多信息，请访问： www.synchronoss.com

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