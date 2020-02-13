美國新澤西州布里奇沃特, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 為雲端、訊息傳遞、數碼和物聯網產品的全球領導者和創新者，今天宣佈 Synchronoss 的個人雲端解決方案已與 Assurant 和 Pocket Geek 完全整合，為主導北美的營運商提供更強的裝置和內容保護解決方案。



Assurant, Inc. 是流動裝置保護和風險管理解決方案的市場領導者，該公司選擇使用 Synchronoss 的個人雲端平台為其流動裝置保護產品增值、改善客戶體驗，並為其客戶創造新的營利機遇。

Assurant 全球互聯生活部總裁 Manny Becerra 表示：「透過將 Synchronos 的個人雲端解決方案加入我們的 Pocket Geek 平台中，我們將能為客戶提供一個有意義的方法來與他們的內容進行互動，同時保護他們儲存在各種裝置和操作系統上寶貴的個人數據。我們很高興能為本公司客戶及其客戶提供業界最全面、功能最豐富的流動保護和個人雲端解決方案，因為現時消費者數碼內容的保護和管理變得日益重要。」

現已完成的整合項目意味著 Assurant 客戶的顧客將可透過 Assurant 的 Pocket Geek 裝置保護應用程式，輕鬆地把裝置中的所有個人數據進行備份。顧客將可在裝置損壞或丟失的情況下保護並修復內容，以及使用新增的重要功能，例如突出顯示、回顧、標記和搜尋、照片編輯和照片打印功能，這些功能已經被加至保護程式中，並可以通過 Pocket Geek Cloud 應用程式存取。

Synchronoss 總裁兼行政總裁 Glenn Lurie 說：「我們與 Assurant 的合作將帶來重大價值，不單可為全球營運商提供簡化裝置和內容保護計劃及套裝產品的新選擇，更期待未來快將完成更多計劃部署，包括在 2020 年下旬與英國一家領先的流動營運商合作。我們的目標是使世界各地的營運商有能力保護包括裝置和內容在內的整個客戶關係，同時產生新的營利來源，確保消費者放心，讓他們能輕鬆存取雲端上的內容並進行互動。」

欲了解 Synchronoss 的更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

關於 Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 透過雲端、訊息、數碼及物聯網產品，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com

媒體聯絡：

北美

Diane Rose, CCgroup

手機：+1 202-350-2469

電郵： synchronoss@ccgrouppr.com