Tremblay-en-France, le 13 février 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de janvier 2020

En janvier 2020, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 1,2 % par rapport au mois de janvier 2019 avec 7,8 millions de passagers accueillis, dont 5,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,9 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (- 2,4 %). Sur le mois de janvier 2020, l'impact du Coronavirus sur le trafic est limité.

La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée à la poursuite des effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir. Bien que réattribués à de nouvelles compagnies aériennes, les créneaux libérés par Aigle Azur ne sont pas encore tous réutilisés à ce stade.

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 1,2 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 6,6 %), Moyen-Orient (+ 5,4 %) et l'Amérique du Nord (+ 5,4 %). Les faisceaux en retrait sont : Asie-Pacifique (- 4,5 %), Amérique Latine (- 3,0 %) et l'Afrique (- 1,5 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 1,1 %) ;

Le trafic France est en croissance (+ 1,7 %) ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 1,9 %. Le taux de correspondance s'est établi à 26,6 %, en hausse de 0,1 point par rapport à janvier 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 53,9 % sur le mois de janvier 2020. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(1). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 2,1 %(1).

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 2,0 % sur le mois de janvier 2020.

Le trafic d’Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 3,0 % à 0,7 million de passagers au mois de janvier 2020.

Passagers Janv. 2020 Var. 20/19 12 mois glissants Var. 20/19 Paris-CDG 5 520 481 + 2,9 % 76 303 579 + 5,4 % Paris-Orly 2 317 884 - 2,4 % 31 795 235 - 4,0 % Total Paris Aéroport 7 838 365 + 1,2 % 108 098 814 + 2,5 % Santiago du Chili 2 453 341 - 2,0 % 24 580 932 + 4,3 % Amman 673 900 + 3,0 % 8 943 437 + 5,8 % Antalya 932 441 + 4,8 % 35 756 624 + 12,4 % Ankara 1 045 942 - 13,8 % 13 525 984 - 17,5 % Izmir 887 732 - 8,7 % 12 300 279 - 7,6 % Bodrum 85 149 - 11,4 % 4 333 797 + 4,1 % Gazipaşa Alanya 30 007 - 10,8 % 1 098 672 - 8,6 % Médine 810 404 + 21,1 % 8 525 404 + 5,3 % Tunisie 51 155 - 23,9 % 3 024 661 + 20,3 % Géorgie 233 436 - 12,8 % 4 275 600 - 3,6 % Macédoine 183 949 + 14,7 % 2 701 143 + 14,9 % Zagreb (2) 203 035 + 6,2 % 3 447 369 + 3,3 % Total TAV Airports (hors Istanbul Atatürk) 4 463 250 - 2,1 % 88 989 533 + 1,6 % Istanbul Atatürk (1) N/A N/A 10 953 721 N/A Total TAV Airports 4 463 250 - 53,9 % 99 943 254 + 1,6 %

Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports

Mouvements d'avions Janv. 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris CDG 37 386 - 0,5 % 497 970 + 3,3 % Paris Orly 16 433 - 4,0 % 217 662 - 4,9 % Total Paris Aéroport 53 819 - 1,6 % 715 632 + 0,7 % Santiago du Chili 15 443 - 0,1 % 157 210 + 3,2 % Amman 6 205 + 2,3 % 79 882 + 3,4 % Antalya 6 354 - 1,1 % 203 604 + 11,8 % Ankara 6 909 - 15,0 % 89 018 - 17,5 % Izmir 5 718 - 7,4 % 77 097 - 6,7 % Bodrum 538 - 19,1 % 28 062 + 4,3 % Gazipaşa Alanya 234 - 7,1 % 7 313 - 7,1 % Médine 5 321 + 10,2 % 61 096 + 1,2 % Tunisie 453 - 25,9 % 18 793 + 14,8 % Géorgie 2 484 - 19,4 % 41 536 - 7,0 % Macédoine 1 512 + 10,9 % 21 949 + 11,3 % Zagreb 3 133 + 2,9 % 45 149 + 3,3 % Total TAV Airports (hors Istanbul Atatürk) 32 656 -5,5 % 593 617 + 0,2 % Istanbul Atatürk (1) N/A N/A 79 975 N/A Total TAV Airports 32 656 -53,7 % 673 592 + 0,2 %

(1) Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Janv. 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total France + 1,7 % 15,6 % Europe + 1,1 % 40,0 % Autre International



dont + 1,2 % 44,4 % Afrique - 1,5 % 12,0 % Amérique du nord + 5,4 % 9,7 % Amérique latine - 3,0 % 3,9 % Moyen-Orient + 5,4 % 5,8 % Asie-Pacifique - 4,5 % 7,1 % DOM-COM + 6,6 % 5,9 % Total Paris Aéroport + 1,2 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Janv. 2020 Var. 20/19 12 mois glissants Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 1 036 000 + 1,9 % 12 270 809 + 7,2 % Taux de correspondance 26,6 % + 0,1 pt 22,7 % + 1,0 pt Taux de remplissage 83,6 % + 2,1 pt 86,6 % + 1,1 pt

(1) Passagers au départ

