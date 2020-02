De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vergunning verleend voor de samenvoeging van asfaltcentrales van Heijmans en BAM tot een nieuw asfaltbedrijf. Door het verlenen van deze vergunning door de mededingingsautoriteit is de voorgenomen oprichting van een gezamenlijk asfaltbedrijf een stap dichterbij gekomen.

De komende tijd zullen Heijmans en BAM de plannen voor het nieuwe asfaltbedrijf verder uitwerken.

Onderzoek

Voordat vergunning werd verleend, heeft de ACM nader onderzoek gedaan naar de asfaltactiviteiten in de regio’s Helmond en Stein. De ACM heeft geoordeeld dat in beide regio’s voldoende concurrentie overblijft.

Krachtenbundeling

Heijmans en BAM exploiteren momenteel elk afzonderlijk een aantal asfaltcentrales. In het gezamenlijke bedrijf worden kennis, kunde en investeringen op het gebied van asfaltproductie gebundeld. Hierdoor kan de asfaltketen verder verduurzamen en wordt efficiency verbeterd.

Het nieuwe asfaltbedrijf zal niet alleen voor Heijmans en BAM werken, maar ook derden in de asfaltmarkt bedienen. De indicatieve jaaromzet bedraagt circa € 90 miljoen.

