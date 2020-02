FORESTIÈRE EQUATORIALE







Chiffre d’affaires 2019 Le 13 février 2020

Le chiffre d’affaires consolidé de Forestière Équatoriale au titre de l’exercice 2019 s’établit à 41 261 millions de francs CFA, contre 38 750 millions de francs CFA en 2018, soit une progression à périmètre et taux de change constants de 6 %. Au quatrième trimestre de l’exercice 2019, il atteint 10 376 millions de francs CFA, en hausse de +10 % à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires de La Forestière Équatoriale correspond au chiffre d’affaires de Sitarail, le chemin de fer reliant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso.

Dans un contexte de hausse générale des volumes transportés, l’activité de Sitarail a bénéficié d’une forte demande de trafic conteneurs, de la bonne performance des hydrocarbures ainsi que d’une hausse générale des volumes des autres marchandises, principalement des huiles végétales et du clinker dont le trafic a continué de monter en puissance.

Évolution du chiffre d’affaires par activité





(en millions de francs CFA) 4eme trimestre Cumul 12 mois 2019 2018(1) Croissance Croissance 2019 2018(1) Croissance Croissance publiée organique publiée organique Transport et Logistique 10 376 9 448 +10% +10% 41 261 38 750 +6% +6%

(1) À périmètre et change constants

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions de francs CFA) 1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 Transport et Logistique 10 204 10 410 10 410 10 114 10 082 10 082 10 568 8 809 8 809 10 376 9 448 9 448

(1) à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

