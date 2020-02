Communiqué de presse

13 février 2020 - N° 3

SCOR acquiert une participation majoritaire dans AgroBrasil, leader brésilien de l’assurance agricole

SCOR prend le contrôle d’AgroBrasil Administração e Participações Ltda (« AgroBrasil »), agent de souscription (« MGA ») et entreprise familiale brésilienne de premier plan, distribuant des produits d’assurance contre les risques de perte de qualité et de rendement des cultures fruitières et céréalières auprès des agriculteurs brésiliens.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie des activités d’Assurance de Spécialités de SCOR :

Dans le cadre de son plan stratégique, « Quantum Leap », SCOR s’est engagée à développer une plate-forme complète de gestion de risque dans le domaine de l’assurance de spécialités, permettant de saisir des opportunités de croissance rentable et de renforcer l’expertise en matière de risques techniques grâce à une plus grande proximité tant à l’égard des risques que des clients.



En prenant le contrôle d’AgroBrasil, SCOR s’assure l’accès à un marché rentable et en pleine croissance pour ses activités de réassurance dommages et d’assurance de spécialités. Cette acquisition renforce en outre l’expertise du Groupe en matière d’assurance agricole, ce qui se traduira à terme par une meilleure diffusion des connaissances, par un service clients plus performant ainsi que par de nouvelles perspectives commerciales pour son activité non-vie dans le monde.

SCOR est un acteur historique sur le marché de la ré/assurance agricole au Brésil, l’un des plus avancés et des plus complexes au monde. AgroBrasil est un spécialiste reconnu du secteur, qui bénéficie d’un positionnement inégalé auprès des producteurs et s’appuie sur un réseau unique d’experts en agronomie ainsi que sur sa propre plate-forme digitale.

SCOR collabore avec AgroBrasil depuis quinze ans : d’abord en tant que réassureur, puis, depuis 2013, en tant qu’assureur via la compagnie d’assurance brésilienne ESSOR Seguros, filiale à 100 % du Groupe depuis 2018.

AgroBrasil poursuivra ses activités sur la même lancée et l’équipe qui a fait la réussite de la société restera inchangée. Elle pourra désormais compter sur le soutien du Groupe SCOR pour renforcer ses initiatives de développement commercial et continuer d’investir dans les technologies indispensables à ses activités actuelles, ainsi que pour générer une croissance rentable et développer de nouveaux produits. Laura Neves demeurera Directrice Générale d’AgroBrasil. Elle rejoindra en outre le conseil d’administration d’ESSOR Seguros (sous réserve de l’accord des instances réglementaires).

Laurent Rousseau, Directeur Général adjoint de SCOR Global P&C et Directeur Général des activités Assurance de Spécialités déclare : « Grâce à cette acquisition, SCOR se renforce dans l’Assurance de Spécialités et élargit son activité de souscription par agents de souscription (MGAs). C’est aussi l’occasion pour le Groupe d’approfondir ses compétences dans l’assurance agricole, une spécialité complexe. SCOR a toujours été à la pointe dans la connaissance technique des risques et de l’innovation produits au service de ses clients du monde entier. »

Laura Neves, Directrice Générale d’AgroBrasil, ajoute : « Grâce au soutien fort d’un réassureur global de premier rang, AgroBrasil sera en mesure de consolider son positionnement unique sur le marché brésilien, d’élargir son offre et de renforcer ses infrastructures. Nos collaborateurs se connaissent depuis longtemps et je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe SCOR. »

