• Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019 à 305,7 M€, en repli de 16%

• Chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2019 à 72,8 M€, en baisse de 13%

• Activité impactée par la baisse des cours du plomb et du zinc ainsi que par des conditions commerciales défavorables





1. Information financière au 31 décembre 2019



Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires consolidé par segment se décompose comme suit :

En millions d’euros Au

31 décembre 2019 Au

31 décembre 2018 Variation

(%) Plomb 196,4 236,6 -17% Zinc 80,8 96,3 -16% Métaux Spéciaux 16,4 19,2 -14% Plastique 12,1 12,9 -6% Total 305,7 365,0 -16%

Données IFRS, chiffres non audités.

L’évolution des cours des métaux au 31 décembre 2019 (en euros) se présente comme suit :

En euros par tonne Moyenne au

31 décembre 2019 Moyenne au

31 décembre 2018 Variation

(%) Cours du plomb 1 787 1 895 -6% Cours du zinc 2 274 2 468 -8% Parité €/$ 1,1195 1,1810 -5%

Source : London Metal Exchange.

La moyenne du cours du plomb pour l’année 2019 s’est établie à 1 787 euros, en repli de 6% par rapport à la moyenne 2018. Entre le 2 janvier 2019 et le 31 décembre 2019, l’évolution du cours du plomb a été très volatile, enregistrant une baisse de 1% sur l’année. Après un premier trimestre en légère progression, le second trimestre a été marqué par une très forte baisse, le cours du plomb atteignant un point bas annuel, et la forte hausse intervenue au troisième trimestre 2019 a par ailleurs été intégralement effacée par le fort recul enregistré au quatrième trimestre.

La moyenne du cours du zinc pour l’année 2019 a atteint 2 274 euros, en recul de 8% par rapport à la moyenne 2018. Entre le 2 janvier 2019 et le 31 décembre 2019, l’évolution du cours du zinc a également été très volatile. Après une phase de hausse significative au premier trimestre, le cours du zinc a fortement reculé au deuxième trimestre et au troisième trimestre. La légère remontée du début du quatrième trimeste a été intégralement effacée en fin de trimestre, le cours du zinc retrouvant en décembre son point bas annuel d’août.

En 2019, la parité moyenne €/$ a affiché un repli de 5% par rapport à 2018 pour atteindre 1,1195. Entre le 2 janvier et le 31 décembre 2019, la parité €/$ a baissé de 2%.







2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018



Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019 s’est élevé à 305,7 millions d’euros, en repli de 16% par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires consolidé retraité2 au 31 décembre 2019 a atteint 326,4 millions d’euros, également en baisse de 16% par rapport au 31 décembre 2018.

2.1 Segment Plomb : chiffre d’affaires -17%

Le segment Plomb a représenté 64% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019.

Son chiffre d’affaires a atteint 196,4 millions d’euros au 31 décembre 2019, en repli de 17% par rapport à 2018 en raison de :

Un recul des volumes vendus lié à l’augmentation des volumes traités dans le cadre du contrat de sous-traitance industrielle (« tolling ») et de l’évolution du processus de production par rapport à 2018 (les sous-produits du four principal étant intégralement traités en interne en 2019, au lieu d’être vendus comme par le passé) ;

L’impact de la baisse du cours du plomb et de moins bonnes conditions commerciales pour la fonderie comparativement à 2018.

Dans ce contexte, le Groupe a recyclé environ 102 700 tonnes des batteries au plomb usagées en 2019 (-9% par rapport à 2018) et la production de la fonderie de Weser-Metall GmbH a atteint 105 260 tonnes de plomb au 31 décembre 2019 (+1% par rapport à 2018).

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2019 a atteint 49,4 millions d’euros, en repli de 11% comparativement au quatrième trimestre 2018, principalement en raison de la détérioration des conditions commerciales par rapport à la même période de 2018, ainsi que de l’impact du court arrêt de maintenance programmé de la fonderie. Cet arrêt visait également à implémenter des améliorations techniques ayant pour objectif de stabiliser l’enfournement et la production des deux fours couplés. Les premiers résultats sont encourageants à ce stade.

2.2 Segment Zinc : chiffre d’affaires -16%

Le segment Zinc a représenté 27% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019.

Le chiffre d’affaires du segment s’est élevé à 80,8 millions d’euros au 31 décembre 2019, en baisse de 16% par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires retraité2 s’est élevé à 101,4 millions d’euros au 31 décembre 2019, en repli de 17% par rapport à 2018.

En 2019, le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des poussières a reculé de plus de 20% principalement en raison de la forte baisse du cours du zinc et de la forte détérioration des conditions commerciales par rapport à 2018. La production totale d’oxydes Waelz du Groupe (HMG et Recytech) s’est élevée à près de 73 030 tonnes au 31 décembre 2019, en repli de seulement 2% par rapport à 2018 malgré une base de comparaison défavorable (Harz-Metall GmbH ayant opéré un grand arrêt de maintenance programmé en 2019, contre aucun arrêt en 2018).

Pour les mêmes raisons et dans un contexte de marché difficile, le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des déchets zincifères a également enregistré un repli. La production d’oxydes de zinc de HZO a atteint plus de 22 000 tonnes au 31 décembre 2019, en baisse de 10%, notamment en raison d’opérations de maintenance plus importantes qu’en 2018.

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires s’est élevé à 17,1 millions d’euros, en baisse de 18% par rapport à la même période de 2018 et le chiffre d’affaires retraité2 a atteint 22,1 millions d’euros, en repli de 19% par rapport à 2018. Les deux activités du segment ont été impactées par la baisse du cours du zinc, par des conditions commerciales fortement détériorées par rapport au quatrième trimestre 2018, ainsi que par de légères opérations de maintenance non programmées sur le four Waelz de Recytech.

2.3 Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -14%

Le segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019.

Le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH s’est établi à 16,4 millions d’euros au 31 décembre 2019, en baisse de 14% par rapport à 2018. Malgré une bonne performance au premier trimestre 2019, l’activité a été marquée par un fort ralentissement de la demande pour plusieurs métaux lors des trimestres suivants, principalement pour l’Arsenic et le Germanium qui sont les principaux contributeurs du segment.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de PPM a atteint 3,5 millions d’euros au quatrième trimestre 2019, en repli de 25% par rapport à la même période de 2018.

2.4 Segment Plastique : chiffre d’affaires -6%

Le segment Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2019.

En 2019, son chiffre d’affaires a atteint 12,1 millions d’euros, en repli de 6% par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires de C2P France représente désormais plus de 92% des ventes du segment suite à la réorientation stratégique de C2P Germany3. Au cours de l’année 2019, grâce à ses actions commerciales, le chiffre d’affaires de C2P France a augmenté de 3% en raison de l’augmentation des volumes vendus dans un environnement « prix » stable.

Au 31 décembre 2019, la production totale de polypropylène recyclé du Groupe a atteint près de 12 500 tonnes, stable par rapport à 2018.

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires a atteint 2,9 millions d’euros, en croissance de 4% par rapport au quatrième trimestre 2018, porté par la bonne dynamique commerciale de C2P-France.





3. Co-optation d’un nouvel administrateur de Recylex S.A.

Le 6 février 2020, le Conseil d’administration a décidé de co-opter Madame Karin Lattwein en qualité d’administrateur, en remplacement de Madame Diana Kisro-Warnecke. Sa nomination sera soumise à ratification par la prochaine Assemblée générale de la société.

Directrice commerciale d’un concessionnaire automobile et forte de son expérience tant du secteur automobile en Allemagne que de la gestion des risques, Madame Karin Lattwein apportera à Recylex sa connaissance des enjeux commerciaux, de conformité et de modernisation d’entreprises, dans un contexte de restructuration.

Madame Karin Lattwein répond aux critères d’administrateur « indépendant » tels que définis par Code MiddleNext, auquel la société se réfère.





4. Procédures en cours concernant Recylex S.A.

Le 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rejetté les pourvois formés par 88 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. représentés par la CGT à l’encontre des arrêts du 29 juin 2018 de la Cour d’Appel de Douai, rendant ces arrêts définitifs. Pour rappel, la Cour d’appel de Douai avait infirmé les décisions du Conseil de Prud’hommes de Lens qui avait condamné Recylex S.A. à indemniser ces 88 anciens salariés.

Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord S.A.S. et Recylex S.A., mis à jour le 29 janvier 2020, est disponible sur l’espace Finance du site Internet du Groupe Recylex.





5. Agenda financier prévisionnel



Recylex tiendra les investisseurs informés des développements des discussions en cours4 avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.

Information financière au 31 mars 2020, le jeudi 30 avril 2020 (après bourse).









1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, 26 mars 2019, 17 juin 2019, 15 juillet 2019 31 juillet 2019, 28 octobre 2019, 7 novembre 2019, 27 novembre 2019 et 20 décembre 2019.

2 Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe inclut la part de Recytech S.A. (détenue à 50%) en intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l’annexe aux comptes consolidés 2017.

3 Voir communiqué de presse du 24 avril 2019.

4 Voir communiqués de presse du 28 novembre 2019 et du 20 décembre 2019.

Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs, qui ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet ( www.recylex.eu ). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet ( www.recylex.eu ).





ANNEXES

Évolution trimestrielle des moyennes des cours des métaux

En euros par tonne Premier

trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 Troisième trimestre 2019 Quatrième trimestre 2019 Premier

trimestre 2018 Deuxième trimestre 2018 Troisième trimestre 2018 Quatrième trimestre 2018 Plomb 1 793 1 677 1 824 1 847 2 053 2 006 1 810 1 721 Zinc 2 380 2 459 2 112 2 157 2 783 2 612 2 182 2 305

Source : London Metal Exchange.

Chiffre d’affaires consolidé par trimestre et par segment

En millions d’euros Premier

trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 Troisième trimestre 2019 Quatrième trimestre 2019 Premier

trimestre 2018 Deuxième trimestre 2018 Troisième trimestre 2018 Quatrième trimestre 2018 Plomb 45,8 48,3 52,8 49,4 59,6 64,0 57,8 55,2 Zinc 21,8 21,6 20,3 17,1 27,6 25,8 22,1 20,8 Métaux Spéciaux 4,6 4,5 3,9 3,5 4,3 5,1 5,1 4,6 Plastique 3,6 3,3 2,4 2,9 3,8 3,6 2,7 2,9 Total 75,8 77,7 79,4 72,8 95,3 98,5 87,7 83,5

Données IFRS, chiffres non audités.

Chiffre d’affaires de Recylex S.A.

En millions d’euros Au

31 décembre 2019 Au

31 décembre 2018 Variation

(%) Segment Plomb 60,8 73,4 -20% Prestations de services aux sociétés du Groupe 2,7 1,6 +69% Chiffre d’affaires total 63,5 75,0 -18%

Données IFRS, chiffres non audités





Les matières premières des mines urbaines

Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux de haute pureté. Acteur majeur de l‘économie circulaire grâce à son savoir-faire historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 306 millions d'euros en 2019 et emploie plus de 730 personnes.

Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu





