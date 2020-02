MONTRÉAL, 13 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui que la Compagnie a été contrainte de procéder à un arrêt ordonné et progressif de ses activités dans l’est du Canada. Cette mesure comprendra l'arrêt sécuritaire des trains transcontinentaux sur son réseau canadien et pourrait entrainer sous peu des licenciements temporaires au sein de son personnel opérationnel dans l’est Canada.



Le CN a demandé et obtenu des injonctions des tribunaux et a demandé l'aide des organismes d’application de la loi pour les blocages illégaux en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Bien que le blocage illégal au Manitoba ait pris fin et que celui en Colombie-Britannique semble sur le point de se terminer, les injonctions des tribunaux n’ont toujours pas été appliquées en Ontario et continuent d’être ignorées par les manifestants. La Compagnie a tenté d'ajuster ses opérations pour servir ses clients malgré ces défis, mais il ne lui reste plus qu'une seule option responsable : interrompre progressivement ses activités dans l’est du Canada jusqu'à la fin des blocages illégaux.

« Avec plus de 400 trains annulés depuis la semaine dernière et de nouvelles manifestations qui ont eu lieu à des endroits stratégiques sur notre voie principale, nous avons décidé qu’une interruption progressive de nos opérations dans l’est du Canada était l’approche responsable à prendre pour la sécurité de nos employés et des manifestants, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Cette situation est regrettable pour son impact sur l’économie canadienne ainsi que sur nos cheminots, puisque ces protestations n'ont aucun lien avec les activités du CN et échappent à notre contrôle. Notre fermeture sera progressive et méthodique afin de nous assurer que nous sommes bien préparés pour la reprise qui viendra lorsque les blocages illégaux prendront fin complètement ».

« Malheureusement, le service interurbain de VIA Rail sera interrompu sur l’ensemble du réseau canadien. Toutefois, les services de trains de banlieue, tels que Metrolinx et Exo, pourront continuer à fonctionner tant qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. J'aimerais remercier nos clients, nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement internationale et les associations industrielles pour leur soutien afin de résoudre cette situation et pour leur patience durant cette épreuve sans précédent », a conclu M. Ruest.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.