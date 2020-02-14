中国，上海, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球糖尿病创新药领军企业华领医药今日宣布，前美国FDA官员、拥有丰富药物制剂研发和药品生产管理经验的汤福兴博士正式加入华领医药，担任首席技术官，负责制剂研发和产品开发，协调华领医药在美国的研发运营。



汤福兴博士毕业于佛罗里达大学药剂学专业并获得博士学位，之后汤博士在世界著名科学家“Caco-2之父”Ronald Borchardt 教授的实验室从事多肽制剂和给药方法的博士后研究，在新药研发领域做出重要贡献。加入华领医药之前，汤博士在医药工业界和法规事务领域工作了20多年，近期在美国FDA的监管科学办公室(ORS)担任评审员。汤博士的职业生涯始于Forest Labs，Inc.，并在TEVA和Allergan担任过生物制药科学全球总监。在Forest Labs，Inc / Allergan任职期间，汤博士创立了生物药物部门并负责ADME、预制剂、产品制剂以及商业化生产中问题排查和流程管理工作。

汤博士及其团队为所在公司的多个IND / NDA成功申报做出了重要贡献，并支持了Lexapro®，Namenda®，Namzaric®，Linezess®，Vraylar®，Viberzi® 等药品的报批和商业生产，其中Lexapro® 和Namenda® 年销售额最高时达到20亿美元。 在Allergan / TEVA 工作期间，汤博士及其团队为多个首仿药的ANDA批准做出了重大贡献，其中包括强力霉素和滥用威慑制剂（ADF）吗啡硫酸盐。

汤博士撰写/共同撰写了20多部研究论文/专利，涉及多个领域，包括有机合成、基因给药技术、预制剂、制剂和ADME研究。汤博士获得了一些著名的奖项，包括美国药学协会的研究卓越奖和杰出论文奖。

华领医药创始人、CEO陈力博士表示“我们非常欢迎汤博士加入华领团队，领导并加速公司葡萄糖激酶激活剂新产品的开发和制剂平台建设。汤博士在药物研发、生产和法规领域具有丰富的知识和经验，并为许多重要创新药和仿制药物的开发以及产业化做出了巨大贡献。汤博士的加入将为华领医药在全球范围内扩展dorzagliatin产品管线和药品上市，以及在美国建立研发中心提供强大的领导作用。”

“我很高兴能加入华领医药。作为中国创新药研发领军企业，华领医药不仅专注于为全球患者开发创新药物，而且为打造中国医药创新生态圈做出了巨大的贡献。随着全球首创糖尿病新药dorzagliatin在中国的成功开发，华领医药也不断验证着‘修复血糖传感、重塑血糖稳态’这一全新的糖尿病治疗理念，”汤福兴博士表示，“这一全新治疗理念预示了进一步扩大dorzagliatin适应症和相关一系列产品管线开发的巨大前景，必将为全球的患者带来福音。”

2019年11月，华领医药宣布了HMS5552（dorzagliatin）单药治疗2型糖尿病的III期注册临床试验（HMM0301）在24周成功达到主要疗效终点、安全性良好的关键数据。随着HMM0301即将完成52周临床试验，HMS5552联合二甲双胍治疗2型糖尿病的III期注册临床试验（HMM0302）也即将完成24周临主要疗效终点的观察， 华领医药将加速拓展以dorzagliatin为基石药物的研发管线，评估dorzagliatin与现有的口服和注射类糖尿病药物联合用药的优势，实现dorzagliatin及其联合药品治疗和控制糖尿病及其并发症的巨大临床价值。

关于Dorzagliatin

Dorzagliatin是全球首创双作用的葡萄糖激酶激活剂，旨在通过恢复2型糖尿病患者的葡萄糖稳态来控制糖尿病渐进性退变性疾病发展。通过修复葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能的缺陷, dorzagliatin具有恢复2型糖尿病患者受损的血糖稳态的潜力，可作为该疾病的一线治疗标准，或作为与目前批准的抗糖尿病药物联合使用的基础治疗。



关于华领

华领医药是一家立足中国，针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求，研发全球原创新药的生物技术公司。华领医药汇聚全球高端人才和科技资源，以国际领先生物医药投资团队为依托，成功将一款全球首创2型糖尿病口服新药推进到NDA申报准备阶段。目前，公司正在中国开展2个III期临床试验，同时在美国和中国进行多项早期临床试验，用以治疗成人2型糖尿病。其核心在研产品dorzagliatin已经达到首个单药治疗III期临床试验的主要疗效终点。公司将启动药品生命周期管理相关临床试验，并拓展糖尿病个性化治疗和管理的先进理念。通过与中国和全世界范围内的糖尿病领域专家和机构的密切合作，华领医药将为全世界糖尿病患者带来全新的治疗方案。

详情垂询： 华领医药 网址: www.huamedicine.com 投资者： 电邮： 媒体： 电邮：