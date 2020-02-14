中國，上海, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球糖尿病創新藥領軍企業華領醫藥今日宣佈，前美國FDA官員、擁有豐富藥物製劑研發和藥品生產管理經驗的湯福興博士正式加入華領醫藥，擔任首席技術官，負責制劑研發和產品開發，協調華領醫藥在美國的研發運營。



湯福興博士畢業于佛羅里達大學藥劑學專業並獲得博士學位，之後湯博士在世界著名科學家“Caco-2之父”Ronald Borchardt 教授的實驗室從事多肽製劑和給藥方法的博士後研究，在新藥研發領域做出重要貢獻。加入華領醫藥之前，湯博士在醫藥工業界和法規事務領域工作了20多年，近期在美國FDA的監管科學辦公室(ORS)擔任評審員。湯博士的職業生涯始於Forest Labs，Inc.，並在TEVA和Allergan擔任過生物製藥科學全球總監。在Forest Labs，Inc / Allergan任職期間，湯博士創立了生物藥物部門並負責ADME、預製劑、產品製劑以及商業化生產中問題排查和流程管理工作。

湯博士及其團隊為所在公司的多個IND / NDA成功申報做出了重要貢獻，並支持了Lexapro®，Namenda®，Namzaric®，Linezess®，Vraylar®，Viberzi® 等藥品的報批和商業生產，其中Lexapro® 和Namenda® 年銷售額最高時達到20億美元。 在Allergan / TEVA 工作期間，湯博士及其團隊為多個首仿藥的ANDA批准做出了重大貢獻，其中包括強力黴素和濫用威懾製劑（ADF）嗎啡硫酸鹽。

湯博士撰寫/共同撰寫了20多部研究論文/專利，涉及多個領域，包括有機合成、基因給藥技術、預製劑、製劑和ADME研究。湯博士獲得了一些著名的獎項，包括美國藥學協會的研究卓越獎和傑出論文獎。

華領醫藥創始人、CEO陳力博士表示“我們非常歡迎湯博士加入華領團隊，領導並加速公司葡萄糖激酶啟動劑新產品的開發和製劑平臺建設。湯博士在藥物研發、生產和法規領域具有豐富的知識和經驗，並為許多重要創新藥和仿製藥物的開發以及產業化做出了巨大貢獻。湯博士的加入將為華領醫藥在全球範圍內擴展dorzagliatin產品管線和藥品上市，以及在美國建立研發中心提供強大的領導作用。”

“我很高興能加入華領醫藥。作為中國創新藥研發領軍企業，華領醫藥不僅專注于為全球患者開發創新藥物，而且為打造中國醫藥創新生態圈做出了巨大的貢獻。隨著全球首創糖尿病新藥dorzagliatin在中國的成功開發，華領醫藥也不斷驗證著‘修復血糖傳感、重塑血糖穩態’這一全新的糖尿病治療理念，”湯福興博士表示，“這一全新治療理念預示了進一步擴大dorzagliatin適應症和相關一系列產品管線開發的巨大前景，必將為全球的患者帶來福音。”

2019年11月，華領醫藥宣佈了HMS5552（dorzagliatin）單藥治療2型糖尿病的III期註冊臨床試驗（HMM0301）在24周成功達到主要療效終點、安全性良好的關鍵資料。隨著HMM0301即將完成52周臨床試驗，HMS5552聯合二甲雙胍治療2型糖尿病的III期註冊臨床試驗（HMM0302）也即將完成24周臨主要療效終點的觀察， 華領醫藥將加速拓展以dorzagliatin為基石藥物的研發管線，評估dorzagliatin與現有的口服和注射類糖尿病藥物聯合用藥的優勢，實現dorzagliatin及其聯合藥品治療和控制糖尿病及其併發症的巨大臨床價值。

關於Dorzagliatin

Dorzagliatin是全球首創雙作用的葡萄糖激酶啟動劑，旨在通過恢復2型糖尿病患者的葡萄糖穩態來控制糖尿病漸進性退變性疾病發展。通過修復葡萄糖激酶的葡萄糖感測器功能的缺陷, dorzagliatin具有恢復2型糖尿病患者受損的血糖穩態的潛力，可作為該疾病的一線治療標準，或作為與目前批准的抗糖尿病藥物聯合使用的基礎治療。



關於華領

華領醫藥是一家立足中國，針對全球糖尿病患者尚未滿足的臨床需求，研發全球原創新藥的生物技術公司。華領醫藥彙聚全球高端人才和科技資源，以國際領先生物醫藥投資團隊為依託，成功將一款全球首創2型糖尿病口服新藥推進到NDA申報準備階段。目前，公司正在中國開展2個III期臨床試驗，同時在美國和中國進行多項早期臨床試驗，用以治療成人2型糖尿病。其核心在研產品dorzagliatin已經達到首個單藥治療III期臨床試驗的主要療效終點。公司將啟動藥品生命週期管理相關臨床試驗，並拓展糖尿病個性化治療和管理的先進理念。通過與中國和全世界範圍內的糖尿病領域專家和機構的密切合作，華領醫藥將為全世界糖尿病患者帶來全新的治療方案。





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