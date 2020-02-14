ВАЛЛЕТТА, Мальта, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx (www.okex.com), крупнейшая в мире биржа криптовалют и биржевых деривативов, объявила о запуске принадлежащей ей OKChain - коммерческого публичного блокчейна, с целью внести свой вклад в сообщество предоставлением более децентрализованных приложений. Одновременно OKEx выпустила OKEx DEX -первое децентрализованное приложение, основанное на OKChain. Для обеспечения лучшего опыта совершения сделки, а также ликвидности, OKEx DEX поддерживает расчеты в реальном времени в условиях отсутствия доверия.
OKChain - это общедоступный блокчейн на базе Cosmos SDK, разработанный OKEx. Он поддерживает различные децентрализованные приложения и позволяет пользователям выпускать собственные криптовалюты, создавать торговые пары и свободно на нём торговать. Благодаря своей многоцепочечной структуре, эффективность и масштабирование разработки приложений значительно улучшились. OKChain разделяет данные на три уровня: данные блока, данные операции и внеблокчейновые данные, что позволяет повысить скорость согласования системы, а также расширить измерения данных в цепочке.
Взяв за основу консенсусный механизм Delegated Proof of Stake (DPOS), OKEx выпустила OKT как собственный токен OKChain. ОКТ будет размещен в генезисном блоке и в узловом блоке, и предположительно будет возрастать на 1-5% ежегодно.
«Мы считаем, что децентрализованное финансирование является ключом к финансовой доступности и финансовой свободе для всех. Вот почему мы стремились раскрыть полнный потенциал DeFi. OKChain для нас является огромной вехой, т. к. теперь мы можем предоставлять открытую, недорогую и автономную экосистему для того, чтобы все смогли воспользоваться преимуществами блокчейна и децентрализации », - сказал Jay Hao, генеральный директор OKEx. «Разработка Blockchain продолжает приносить мне новые впечатления и новые сюрпризы. Сегодня, когда мы говорим о блокчейне, это далеко не только биткойн и основные токены ERC-20. Будучи ведущим игроком в отрасли, мы надеемся, что OKChain станет источником вдохновения для большей инновации, а также привлечет больше талантов для того, чтобы присоединиться к блокчейн-революции вместе с нами».
OKEx DEX - первое децентрализованное приложение на OKChain
Помимо OKChain, децентрализованное подразделение OKEx по обмену валют OKEx DEX также является инновацией, которую нельзя пропустить.
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О компании OKEx
OKEx - это ведущая в мире биржа цифровых активов со штаб-квартирой на Мальте, предлагающая трейдерам на мировом уровне комплексные услуги по торговле цифровыми активами с помощью технологии блокчейн, включая торговлю по безналичному расчету, спотовую торговлю, фьючерсную торговлю и бессрочную торговлю свопами. В настоящее время биржа предлагает более 400 пар токенов и фьючерсов, что позволяет пользователям оптимизировать свои стратегии.
Контакт для прессы Vivien Choi
OKEx
MALTA,
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