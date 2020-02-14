2020年2月13日星期四
2019年营业收入增长3.7%
汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2019年合并营业收入为11.012亿欧元，增长+3.7%。
合并营业收入（2019年1月1日至12月31日）
|单位：百万欧元 - 未经审计
|2019
|2018
|变动
|PCC变动(1)
|上半年
|566.5
|559.3
|+1.3%
|+3.4%
|第3季度
|259.8
|240.6
|+8.0%
|+6.6%
|第4季度
|274.9
|262.2
|+4.9%
|+4.7%
|12个月合计
|1,101.2
|1,062.1
|+3.7%
|+4.4%
(1) 固定业务范围和汇率。
2019年合并营业收入增长3.7%相比全球同期汽车产量下降5%，AKWEL业绩超额增长了9%以上。
AKWEL的产业战略包括在全球范围内尽可能贴近客户布局生产，这可通过分区域营业收入走势说明：
尽管市场急剧下滑，但集团在华业务增长达39.5%。
集团在本财年产生了2420万欧元的正自由现金流，并且在不考虑IFRS15/16之影响的情况下，截至2019年12月底，净金融债务大幅减少至2460万欧元，去年同期为4060万欧元。
凭借当前业绩，AKWEL达成2019财年增加运营利润的目标，并预计2020年合并营业收入将进一步增长，达到约5%。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。
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Akwel
CHAMPFROMIER, FRANCE
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