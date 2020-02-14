2020年2月13日星期四

2019年营业收入增长3.7%

相比全球汽车产量，业绩超额增长约 9%

达成 2019 年营业利润增加的目标

将2020年营业收入增长目标调整为+5%

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2019年合并营业收入为11.012亿欧元，增长+3.7%。

合并营业收入（2019年1月1日至12月31日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2019 2018 变动 PCC变动(1) 上半年 566.5 559.3 +1.3% +3.4% 第3季度 259.8 240.6 +8.0% +6.6% 第4季度 274.9 262.2 +4.9% +4.7% 12个月合计 1,101.2 1,062.1 +3.7% +4.4%

(1) 固定业务范围和汇率。

2019年合并营业收入增长3.7%相比全球同期汽车产量下降5%，AKWEL业绩超额增长了9%以上。

AKWEL的产业战略包括在全球范围内尽可能贴近客户布局生产，这可通过分区域营业收入走势说明：

法国：331.5 M€（-7.5%）

欧洲（法国除外）、俄罗斯和非洲：335.3 M€（+5.3%）

北美：269.6 M€（+9.1%）

亚洲和中东（包括土耳其）：156.0 M€（+23.6%）

南美：8.8 M€（-25.9%）

尽管市场急剧下滑，但集团在华业务增长达39.5%。

集团在本财年产生了2420万欧元的正自由现金流，并且在不考虑IFRS15/16之影响的情况下，截至2019年12月底，净金融债务大幅减少至2460万欧元，去年同期为4060万欧元。

凭借当前业绩，AKWEL达成2019财年增加运营利润的目标，并预计2020年合并营业收入将进一步增长，达到约5%。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。

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