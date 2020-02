Trondheim, 14. februar 2020: NORBIT, en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer, rapporterte i dag inntekter for fjerde kvartal 2019 på 186,5 millioner kroner, tilsvarende en omsetningsvekst på 46 prosent fra samme periode i 2018. For hele 2019 endte inntektene på 668,2 millioner kroner, en økning på 52 prosent fra 2018.

«Vi leverer nok et sterkt kvartal og veldig solide resultater for året. Det er gledelig å se at alle våre tre forretningsområder bidrar betydelig til veksten for året», sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

NORBIT leverte en EBITDA på 40,2 millioner kroner for kvartalet, opp fra 27,1 millioner kroner i samme kvartal i 2018, hvilket utgjør en margin på 22 prosent. For hele året var EBITDA 149,7 millioner kroner, opp fra 74,8 millioner kroner i 2018.

«Vi har stor tro på potensialet for sonar teknologien vår i forretningsområdet Oceans og mulighetene som ligger i å utvide til nye markeder. Vi bruker derfor en betydelig del av FoU-investeringene våre i å utvide produkttilbudet i Oceans», fortsetter Weisethaunet.

NORBIT har en sterk posisjon som en uavhengig leverandør av løsninger for sikker, trådløs kommunikasjon, både til fjernavlesing av ferdsskrivere i lastebil og til satellittbasert veiprising. På kort sikt forventer NORBIT noe lavere visibilitet i ordrer relatert til lastebil- og transportindustrien, basert på rapporterte markedsforventninger om en nedgang i etterspørselen etter tunge lastebiler i 2020. Interessen for satellittbasert veiprising er vedvarende økende og NORBIT er derfor svært positiv til de langsiktige vekstutsiktene for satellittbaserte bompengeløsninger.

Styret i NORBIT foreslår et utbytte på 0,6 kroner per aksje. Styret anser at NORBIT har en sterk finansiell posisjon for videre vekst, og selskapets diversifiserte produkttilbud på tvers av forretningsområdene gjør selskapet godt posisjonert for å møte ulike markedsscenarier.

