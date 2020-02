Bergen, 14. februar 2020: Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

Utlånsvekst for året endte på 2,9 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 81,5 milliarder kroner, sammenlignet med 79,2 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2018. Avkastning på egenkapitalen var 10,0 prosent i kvartalet og 12,5 prosent justert for engangseffekter. For 2019 som helhet ble avkastning på egenkapitalen 11,4 prosent.

Høydepunkter:

· Positiv utvikling i rentemargin

· Høy vekst i fondssparing – 5,7 % markedsandel

· Sterk kapitalsituasjon – 15,6 % ren kjernekapital

· Utbytte økt til 1,90 kroner per aksje

- Sbanken har i dette kvartalet kapret markedsandeler innen fondssparing og fortsatt utrullingen av produkttilbudet til små- og mellomstore bedrifter. Banken går nå inn i en fase hvor vi skal dra mer nytte av vår eksisterende kundeportefølje gjennom satsning på kryssalg og økt effektivitet. Vi har initiert et kostnadsprogram som inkluderer en reduksjon i bemanningen innen årsslutt 2020. Vi endrer ikke våre finansielle mål, men ved å gjennomføre endringene vi nå iverksetter, vil en egenkapitalavkastning på 14,0 prosent være innen rekkevidde i 2022, sier Øyvind Thomassen, daglig leder.

Netto renteinntekter økte til 429,1 (362,1) millioner kroner, i hovedsak som følge av økt rentemargin. Rentemarginen i kvartalet var 1,81 prosent, opp fra 1,56 prosent i fjerde kvartal 2018.

Driftskostnadene var 219,8 millioner kroner, negativt påvirket av 23,5 millioner kroner i nedskriving av immaterielle eiendeler og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen. Justert for engangseffekter var driftskostnadene 186,5 millioner kroner. Netto tap utgjorde 49,8 millioner kroner, hvorav 17,4 millioner kroner vedrørte et engangssalg av en portefølje med misligholdte lån. Tapsgraden i kvartalet var 0,24 prosent, mens den underliggende tapsgraden var 0,16 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapital på 15,6 prosent, opp 0,6 prosentpoeng fra tredje kvartal 2019, en kjernekapitaldekning på 17,5 prosent og en total kapitaldekning på 19,9 prosent. Kapitalandelene er basert på foreslått utbytte, og inkluderer 70,1 prosent av resultat etter skatt for 2019.

- Utsiktene til norsk økonomi er gode og med de endringene vi nå gjør, står Sbanken unikt posisjonert til å kapre mulighetene foran oss, avslutter Thomassen.





