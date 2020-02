Communiqué de presse Paris le 14 février 2020

Chiffre d’affaires annuel 2019 : 23,50 M€





UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie son chiffre d’affaires annuel consolidé au 31 décembre 2019 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Variation Premier Semestre 12,52 13,67 -8,4% Deuxième Semestre 10,98 13,63 -19,4% TOTAL 23,50 27,30 -13,9%

Selon l’information sectorielle retenue dans les comptes consolidés, le chiffre d’affaires consolidé se décompose ainsi :

En millions d'euros 2019 2018 Premier Semestre Deuxième Semestre* Total * Premier Semestre Deuxième Semestre Total UTI GROUP 10,39 9,00 19,39 11,38 11,17 22,55 UTI GROUP Rhône Alpes 0,98 0,92 1,90 1,12 1,23 2,35 UTI GROUP Est 1,14 1,06 2,20 1,17 1,23 2,40 TOTAL 12,52 10,98 23,50 13,67 13,63 27,30

(*) : Non Audités

Au second semestre 2019, le chiffre d’affaires d’UTI GROUP s’établit à 10,98 M€ contre 13,63 M€ au deuxième semestre 2018. A l’issue de l’exercice 2019, le Groupe enregistre ainsi un chiffre d’affaires consolidé de 23,50 M€, en retrait de 13,9 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2018.

Réalisant plus des deux tiers de son activité auprès des grands groupes de la banque et de l’assurance, UTI GROUP est impacté par les contraintes de plus en plus fortes auxquelles font face ces acteurs. Dans un contexte de taux bas qui fait pression sur les revenus du secteur, ces grands groupes ont engagé en 2019 des plans d’économies majeurs et réduit massivement les investissements IT dans leurs back offices. Ces réductions ont été particulièrement marquées au 4ème trimestre 2019.

Perspectives 2020

En parallèle des plans d’économies qu’ils opèrent sur leurs back office, les grands acteurs du secteur banque / assurance accélèrent fortement la modernisation de leurs systèmes d’information et le déploiement de nouvelles technologies agiles au sein de leurs front offices pour répondre aux défis d’un environnement de plus en plus réglementé, de la digitalisation et de l’optimisation de l’expérience client.

Pour UTI GROUP, qui a renouvelé cette année ses principaux agréments auprès des grands acteurs du secteur bancaire, cette accélération constitue une belle opportunité d’accompagner ses clients dans leurs transformations. Le Groupe va ainsi accélérer le recrutement de nouveaux talents pour accompagner la mutation technologique au sein des front offices mais aussi poursuivre le désengagement de son activité de sous-traitance pour faire face aux réductions drastiques opérées par ses clients dans les back-offices.

En 2020, UTI GROUP prévoit ainsi de réaliser un chiffre d’affaires stable par rapport à celui de l’exercice 2019 en compensant la baisse de son activité de sous-traitance en back-office par une hausse de son activité de front-office. A plus long terme, la mutation opérée depuis plus d’un an par le Groupe lui permettra de profiter pleinement du redémarrage des investissements de l’IT.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019 – 31 mars 2020

A propos d’UTI Group …

Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com .

De plus, le Document de référence pour l'année 2018 a été déposé à l'AMF le 30/04/2019 sous le numéro D.19-0454 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP ( http://www.uti-group.com )

Contacts





Christian AUMARD

Président Directeur Général

Tél. : 01 41 49 05 10

Christian.aumard@uti-group.com



Samuel BEAUPAIN

Relations presse

Portable : 06 88 48 48 02

samuel@edifice-communication.com





Pièce jointe