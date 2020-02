17 millions d’abonnés Iliad en France et en Italie pourront bénéficier des avantages de la 5G

Les réseaux utiliseront les dernières technologies 5G NR (Nouvelle Radio) pour une exploitation optimale du spectre 5G.

14 février 2020

Espoo, Finlande – Nokia annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat de longue date avec l’opérateur mobile français Iliad pour le déploiement de réseaux 5G à travers la France et l’Italie.





Ce contrat 5G portera sur la modernisation des réseaux existants et sur l'introduction de la 5G en France et en Italie pour donner accès à la 5G aux 17 millions d’abonnés Iliad dans ces deux pays.

Nokia travaille étroitement avec le Groupe Iliad, en France depuis 2012 et en Italie depuis 2018, au déploiement de la 3G et de la 4G, ajoutant aujourd’hui la 5G à son portefeuille.

Iliad installera la toute nouvelle technologie d’accès radio Nokia - AirScale - qui permet à la fois de capitaliser sur la nouvelle génération de réseaux 5G et de supporter la 4G/LTE et la 5G, sur une même infrastructure d’accès radio. Une polyvalence qui permettra à Iliad d’offrir de nouveaux services à ses clients particuliers et entreprises, tout en garantissant la pérénité de son réseau radio. L’installation d’antennes 5G mMIMO offrira aux abonnés des débits et des temps de réponse ultra-performants.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe Iliad, a déclaré : « Nous voulons offrir à nos clients la meilleure expérience 5G possible, c’est pourquoi nous avons décidé de renforcer et d’accélérer notre collaboration avec Nokia alors que nous entrons dans l’ère de la 5G. Les technologies et les solutions 5G innovantes proposées par Nokia vont nous permettre de lancer rapidement et efficacement nos services, avec une performance réseau exceptionnelle nous permettant de relever les défis de demain. »

Tommi Uitto, Président de la division Réseaux mobiles de Nokia, a ajouté : « Nous sommes très heureux de poursuivre la collaboration de longue date que nous avons avec Iliad par cet accord de déploiement de réseaux 5G en France et en Italie, et de pouvoir mettre au service des entreprises comme des particuliers, un réseau ultra-performant de classe mondiale. Nos technologies radio donneront à Iliad la flexibilité nécessaire pour lancer rapidement un réseau 5G pérenne et très évolutif. »

Ressources :

Page Web : Solutions 5G Nokia

Page Web : Nokia technical support services

À propos de Nokia

Nous créons la technologie pour connecter le monde. Nous sommes les seuls de l’industrie à offrir un portefeuille de bout en bout d’équipements de réseaux, de logiciels, de services et de licences, disponible dans le monde entier. Grâce à notre engagement en faveur de l'innovation, porté par les Bell Labs de Nokia, nous sommes un leader dans le développement et le déploiement des réseaux 5G.

Nous comptons parmi nos clients des fournisseurs de services de communications dont les réseaux mobiles combinés prennent en charge 6,1 milliards d’abonnements grâce à nos solutions réseaux, ainsi que des entreprises qui ont déployé plus de 1 000 réseaux industriels dans le monde entier. En adhérant aux normes éthiques les plus élevées, nous transformons la façon dont les gens vivent, travaillent et communiquent. Pour découvrir nos dernières actualités, veuillez consulter notre site web www.nokia.com et nous suivre sur Twitter @nokia.

Contacts presse Nokia France

Soizick Lamandé d’Aloia

Tel: +33 6 07 39 65 12

E-mail: soizick.lamande@nokia.com



Agence Eliotrope – Gilles Lyonnet – Alice Schwab

Tel:+33 1 53 17 16 40

Email: lyonnet@eliotrope.fr



Email: alice@eliotrope.fr