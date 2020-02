February 14, 2020 05:10 ET

Robit Oyj kirjaa 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2019 EBITA tulokseen viimeiselle neljännekselle

Robit Oyj tarkensi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Down the Hole -liiketoimintansa valmistusstrategiaa ja päätti yhdistää Halco-tuotteiden valmistuksen Brighousessa (UK) yhtiön Chesterfieldin (UK) ja Perthin (AU) tuotantoyksiköihin.

Päätös tuotannon siirtämisestä tehtiin heinäkuun alussa 2019 ja tähän liittyen yhtiö kirjasi noin 1,0 miljoonan euron alaskirjauksen Halco Brighousen tuotantotilojen käyttöoikeudesta.

Helmikuussa 2020 Robit on edelleenvuokrannut nämä tilat ja arvioinut uudelleen kirjauksen perusteet. Arvioinnin perusteella yhtiö kirjaa vuoden 2019 viimeiselle neljännekselle noin 0,8 miljoonan euron tuloutuksen. Vuositasolla tästä vastuusta ei syntynyt olennaista tulosvaikutusta.





