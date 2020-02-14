马耳他瓦莱塔, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的数字资产现货及衍生品交易所OKEx（ www.okex.com ）宣布推出商业化公链OKChain，通过支持更多去中心化应用落地，促进行业发展。与此同时，OKEx还推出了首个基于OKChain的落地应用，去中心化交易所OKEx DEX。OKEx DEX支持在缺乏信任的环境中进行实时结算，确保了更好的交易体验和流动性。



OKChain是OKEx开发的基于Cosmos SDK的公链。它支持各种去中心化应用程序并允许用户发行自己的加密货币、创建交易对并自由交易。由于OKChain采用多链架构，因此应用程序的开发效率和可伸缩性都显著提升。OKChain将数据分为三层：区块数据、运行时数据和脱链数据，提升了系统共识速度，扩展了链上的数据维度。

由于OKChain采取股权委托证明（DPOS）共识机制，OKEx发行了OKT作为OKChain的基础代币。 OKT的发行将由创始块和节点出块发行两大部分组成，未来节点出块发行预计每年增发1-5%。

OKEx CEO Jay Hao表示 ：「我们认为去中心化金融是普惠金融及金融自由的关键所在。这正是我们一直渴望释放DeFi力量的原因所在。OKChain对我们来说是一个巨大的里程碑，这意味着我们现在能够提供一个开放、低成本、自主的生态系统，让每个人都能享受区块链和去中心化带来的好处。区块链的开发不断带给我们新的体验和惊喜， 如今，我们谈起区块链时，已经远远超出比特币和ERC-20范畴。作为行业领先运营商，我们希望OKChain能激发更多创新并吸引更多人才加入我们，投身区块链革命。」

OKEx DEX——OKChain 上第一款去中心化应用程序

除OKChain之外，OKEx推出的的去中心化交易所 OKEx DEX 也是不容错过的一项创新。

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关于OKEx

OKEx是全球首屈一指的数字资产交易所，总部位于马耳他，利用区块链科技为全球交易者提供全面的数字资产交易服务，包括法币转代币交易、期货交易，及永续合约交易。目前，该交易平台提供400多种代币和期货交易对，以满足用户不同的交易策略需要。

媒体联系人 Vivien Choi