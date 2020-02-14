馬耳他瓦萊塔, Feb. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的數位資產現貨及衍生品交易所OKEx ( www.okex.com ) 隆重宣佈推出商業化公鏈 OKChain，透過更多去中心化應用程式為社群作出貢獻。同時，OKEx 還推出了 OKEx DEX，第一個基於 OKChain 的去中心化應用程式。為確保更理想的交易體驗和流動性，OKEx DEX 支援即使在缺乏信任的環境中進行實時結算。



OKChain 是 OKEx 所開發基於 Cosmos SDK 的公鏈。它支援多種去中心化應用程式，並允許用戶發行自己的加密貨幣，建立交易配對並在該平台上自由交易。全賴其多鏈結構，該產品得以大幅提高應用程式開發的效率和規模。OKChain 將數據分為三層：區塊數據、運行時數據和脫鏈數據，可以提高系統的共識速度和增強鏈上的數據維度。

OKEx 採用委託權益證明 (DPOS) 共識機制，已發出 OKT 作為 OKChain 的原生代幣。 OKT 的發行將在創世區塊和節點區塊上進行，預計每年將增長 1-5%。

OKEx CEO Jay Hao 表示：「我們認為去中心化金融是所有人實現金融包容性和財務自由的關鍵。這解釋了為什麼我們希望可以不斷開發DeFi 的力量。OKChain 對我們來說是一個龐大的里程碑，表示我們現在可以為所有人提供一個開放、低成本和自治的生態系統，讓所有人都能享受區塊鏈和去中心化帶來的益處。區塊鏈的發展不斷為我帶來新的體驗和驚喜。今天，當我們談論區塊鏈時，它已經遠遠超出了比特幣和主要的 ERC-20 代幣。作為行業的領導者，我們希望 OKChain 能夠成為更多創新意念的靈感，並吸引更多人才與我們一起參與區塊鏈革命。」

OKEx DEX 是 OKChain 上的首個去中心化應用程式

除了 OKChain， OKEx DEX 作為 OKEx 的去中心化交易所，也是一項不容錯過的創新意念。

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關於 OKEx

OKEx 是一家全球領先的數字資產交易公司，總部位於馬耳他，通過區塊鏈技術為全球交易商提供全面的數字資產交易服務，包括法定交易、現貨交易、期貨交易和永久掉期交易。目前，該交易所提供 400 多個代幣和期貨交易對，使用戶能夠優化其策略。

媒體聯絡： Vivien Choi 電郵：